  • Главная
  • Новости
  • Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет

Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет

11 сентября, 23:35
3

Андрей Аршавин высказался о победе «Амкала» над «Салютом» в матче с участием 70-летнего Александра Медведева.

  • Команды встречались в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Медведев вышел в стартовом составе и провел на поле 23 минуты.
  • Он стал самым возрастным игроком в истории российского футбола.
  • «Амкал» одержал волевую победу со счетом 2:1 и вышел на «Енисей».

– Александр Иванович – красавчик! Просто он любит спорт. Как он сказал, играет в теннис, хоккей, падел, футбол, поэтому он большой молодец.

Стоит сказать, «Амкал» в этой игре и прошлой играл 15 минут вдевятером, сегодня вдесятером 22 минуты, и они все равно выигрывают.

– А что не так с соперниками?

– Честно, мне кажется, должно быть стыдно этим командам.

Еще по теме:
Аршавин спрогнозировал результат дерби «Динамо» – «Спартак» 5
Реакция Смолова на повторение результата Аршавина по голам за карьеру
Аршавин высказался о том, что Смолов догнал его в списке лучших бомбардиров России 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Салют Амкал Аршавин Андрей Медведев Александр
Комментарии (3)
алдан2014
1757633714
Дядька достоин уважения за это. Хоть он и питерский,у каждого свои тараканы
Ответить
Krics
1757635010
Андрюша,лизнул так лизнул,ихмо.
Ответить
nik55
1757658405
пусть Карпин его в сборную пригласит
Ответить
