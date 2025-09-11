Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет

Андрей Аршавин высказался о победе «Амкала» над «Салютом» в матче с участием 70-летнего Александра Медведева.

Команды встречались в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

Медведев вышел в стартовом составе и провел на поле 23 минуты.

Он стал самым возрастным игроком в истории российского футбола.

«Амкал» одержал волевую победу со счетом 2:1 и вышел на «Енисей».

– Александр Иванович – красавчик! Просто он любит спорт. Как он сказал, играет в теннис, хоккей, падел, футбол, поэтому он большой молодец.

Стоит сказать, «Амкал» в этой игре и прошлой играл 15 минут вдевятером, сегодня вдесятером 22 минуты, и они все равно выигрывают.

– А что не так с соперниками?

– Честно, мне кажется, должно быть стыдно этим командам.