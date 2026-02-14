В «Динамо» назвали единственную задачу на сезон

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин обозначил, что у команды осталась одна задача на сезон.

«1 марта увидим, на что готово сегодня наше «Динамо». Это будет игра с «Крылышками». И особенно 5 марта игра со «Спартаком», опять же на стадионе «Динамо», на Кубок.

У нас задача одна – Кубок», – сказал Степашин.