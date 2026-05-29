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«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3

29 мая 2026 9:08
Сатурн - Рязань
30 мая 2026, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
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3.00
Ничья
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30 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Сатурн» (6-е место, 14 очков) и «Рязань» (3-е место, 19 очков). Гости находятся в фантастической форме: 13 матчей без поражений и 7 матчей подряд с забитыми голами. Хозяева тоже неплохи, но на фоне такого соперника выглядят скромнее. История личных встреч говорит о равной борьбе, но текущая форма «Рязани» делает еe фаворитом даже на выезде.

«Сатурн»

Раменская команда занимает 6-е место. «Сатурн» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, но пропускает в 4 последних играх. В прошлом туре победа над «Арсеналом-2 Тула» (2:1). Атака приносит 1.20 гола в среднем за последние 5 матчей, оборона пропускает 0.80. Лучший бомбардир – Максим Богданец (3 гола). Дома команда цепкая: «Сатурн» не проигрывает «Рязани» в 6 из 8 последних домашних встреч.

«Рязань»

Рязанцы уверенно идут на 3-м месте. «Рязань» не проигрывает в 13 последних матчах и забивает в 7 последних играх – впечатляющие серии. В прошлом туре разгром «Ротора-2» (3:0). Атака выглядит солидно: 1.80 гола в среднем за последние 5 матчей. Оборона надeжна: 0.80 пропущенных. Лучший бомбардир – Евгений Евгеньев (4 гола). В гостях команда играет прагматично: 4 последние очные встречи на выезде завершились вничью.

Факты о командах

«Сатурн»

  • 6-е место, 14 очков после 9 туров
  • Лучший бомбардир: Максим Богданец (3 гола)
  • Средние показатели за 5 матчей: 1.20 забито, 0.80 пропущено
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Не проигрывает «Рязани» в 6 из 8 последних домашних встреч
  • За 5 игр забил 6 голов, пропустил 4

«Рязань»

  • 3-е место, 19 очков после 9 туров
  • Лучший бомбардир: Евгений Евгеньев (4 гола)
  • Средние показатели за 5 матчей: 1.80 забито, 0.80 пропущено
  • Не проигрывает в 13 последних матчах
  • Забивает в 7 последних матчах
  • 4 последние очные встречи в гостях завершились вничью
  • За 5 игр забил 9 голов, пропустил 4

Прогноз на матч «Сатурн» – «Рязань»

Встреча двух крепких команд, но «Рязань» находится в великолепной форме и борется за выход в Первую лигу. «Сатурн» дома опасен и редко проигрывает этому сопернику. История подсказывает, что в гостях «Рязань» часто играет на удержание – 4 последние выездные личные встречи закончились вничью. Учитывая это, а также надeжную оборону обеих команд (по 0.80 пропущенных), ждeм ничейного исхода.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3
  • Тотал голов меньше 2.5

3.00
Ничья
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Рязань Сатурн
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