20 мая в рамках 6-го тура Второй лиги Б встретятся «Авангард» Курск и «Металлург» Липецк. Хозяева занимают 9-е место с 11 очками после 7 туров. Гости располагаются на 4-й строчке, имея 13 очков. Ожидается конкурентный матч с атакующим футболом от гостей и надeжной обороной от хозяев.

«Авангард» Курск

Команда подходит к матчу с хорошей домашней статистикой: три победы подряд на своeм поле. В прошлом туре «Авангард» уступил «Орлу» со счeтом 0:1. Оборона – главный козырь: в последних 5 играх пропущено всего 3 гола (0.60 в среднем). Атака скромнее – 5 забитых за тот же отрезок (1.00 в среднем). Лучший бомбардир Максим Слободчиков (3 гола в 18 матчах) не отличается высокой результативностью, но команда делает ставку на надeжность в защите.

«Металлург» Липецк

Гости демонстрируют яркий атакующий футбол: 10 голов за последние 5 матчей (2.00 в среднем). В прошлом туре была одержана крупная победа над «Шумбратом» (5:2). Однако оборона – слабое место: «Металлург» пропускает в 5 последних матчах подряд, всего за 5 игр пропущено 7 голов (1.40 в среднем). Лучший бомбардир Даниил Григорьев (3 гола в 5 матчах) – один из главных источников угрозы. Команда забивает в 7 из 9 последних матчей.

Факты о командах:

«Авангард» Курск

Занимает 9-е место, набрав 11 очков после 7 туров

Три победы подряд дома

Не проигрывает в 6 последних домашних матчах против «Металлурга» Липецк

В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Максим Слободчиков (3 гола в 18 матчах)

«Металлург» Липецк

Занимает 4-е место, набрав 13 очков после 7 туров

Пропускает в 5 последних матчах подряд

Забивает в 7 из 9 последних матчей

В среднем: 2.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Даниил Григорьев (3 гола в 5 матчах)

История личных встреч

«Авангард» Курск не проигрывает в 6 последних домашних матчах против «Металлурга» Липецк

Из 5 последних личных встреч: 3 ничьи, 1 победа «Авангарда», 1 победа «Металлурга»

Прогноз на матч «Авангард» Курск – «Металлург» Липецк

В этом матче встречаются две команды с противоположными стилями. «Авангард» Курск делает ставку на оборону (0.60 пропущенных в среднем) и домашнюю надeжность (3 победы подряд дома). «Металлург» Липецк, напротив, играет в открытый футбол: много забивает (2.00 за матч), но и регулярно пропускает (1.40). История личных встреч на поле «Авангарда» говорит о том, что хозяева чувствуют себя уверенно – 6 матчей без поражений. При этом результативность «Металлурга» позволяет рассчитывать на гол гостей, а крепкая оборона «Авангарда» – на то, что игра не будет сверхрезультативной. Наиболее вероятный сценарий – обоюдная активность с небольшим преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки: