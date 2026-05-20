Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Авангард - Металлург Л: обзор матча 20 мая 2026

Авангард
20.05.2026, среда, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
1 : 1
Завершен
Металлург Л
74' А. Сухарев
43' Д. Семин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Авангард - Металлург Л
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Данила Князев
90'
Желтая карточка
Денис Трайгель
88'
83'
Замена
Matvey Ivashov ️️️️➡️️ Дмитрий Савин
77'
Замена
Иван Сазонов ️️️️➡️️ Денис Семин
75'
Замена
️️️️➡️️ Алексей Скворцов
ГОЛ! 1:1! Алексей Сухарев
Пас отдал Викентий Щипачёв
74'
Замена
️️️️➡️️ Даниил Седов
69'
64'
Замена
️️️️➡️️ Захар Подзолков
Замена
️️️️➡️️ Денис Коншин
63'
Желтая карточка
Данила Князев
57'
Замена
️️️️➡️️ Артем Некрасов
46'
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Захаров
46'
43'
ГОЛ! 0:1! Денис Семин
Пас отдал Захар Подзолков
Желтая карточка
Дмитрий Захаров
28'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
33
Ризван Ташаев
ВР
46
Алексей Сухарев
ЛЗ
10
Максим Слободчиков
ЛЗ
57
Денис Коншин
ЛЗ
45
Даниил Седов
ЛЗ
78
Дмитрий Кумсаров
ЦЗ
11
Викентий Щипачёв
ЦЗ
25
Артем Некрасов
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
11
Егор Гершун
ЦЗ
13
Егор Скоробогатько
ЦЗ
44
Егор Юнусов
ЦЗ
18
Егор Балицкий
ЦЗ
67
Виктор Козырев
ПЗ
31
Данила Князев
ПЗ
22
Денис Трайгель
ПЗ
7
Дмитрий Захаров
ЦП
9
Александр Хребтов
ЦФ
26
Савелий Борисов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Металлург Л
1
Никита Яворский
ВР
13
Даниил Григорьев
ЛЗ
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
14
Даниил Черняков
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
7
Денис Семин
ЦЗ
31
Захар Подзолков
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ЦЗ
28
Никита Кононенко
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
29
Ильнур Бадрдтинов
ПЗ
70
Александр Данилов
ПЗ
24
Шота Чихрадзе
ПЗ
8
Дмитрий Пахомов
ПЗ
23
Владислав Агалаков
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
88
Дмитрий Савин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Металлург Л
6
Дмитрий Боровиков
ЦЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
27
Matvey Ivashov
ЦЗ
18
Иван Сазонов
ЦЗ
9
Максим Байкалов
ЦЗ
3-2-1-2
33
Ташаев
13
Скоробогатько
44
Юнусов
18
Балицкий
45
Седов
22
Трайгель
7
Захаров
26
Борисов
9
Хребтов
3-2-1-2
1
Яворский
76
Ананьев
28
Кононенко
21
Муамба Нтумба
8
Пахомов
14
Черняков
23
Агалаков
88
Савин
92
Скворцов
88
Савин
27
Ivashov
27
Ivashov
88
Савин
7
Семин
18
Сазонов
18
Сазонов
7
Семин
Остались в запасе
Авангард
Металлург Л
Главный тренер
Игорь Беляев
6
Дмитрий Боровиков
ЦЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
9
Максим Байкалов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Остались в запасе
6
Дмитрий Боровиков
ЦЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
9
Максим Байкалов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Авангард - Металлург Л
3
Всего ударов по воротам
9
23
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
9
Нарушения
11
5
Офсайды
3
1
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
8
Информация о матче
Главный судья:
V. Latsviev
Стадион:
Трудовые Резервы
Новости команд
Все
Авангард
Металлург Л
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Клуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
«Спартак» арендовал игрока «Авангарда»
12 февраля
2
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Липецкий «Металлург» подписал Пантеру
20 февраля
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Авангард
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Зенит
2 : 3
13.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+