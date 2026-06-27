Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Металлург Л - Родина-М: обзор матча 27 июня 2026

Металлург Л
27.06.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
3 : 2
Завершен
Родина-М
18' В. Агалаков
5' В. Манукян 31' В. Худоклинов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Металлург Л - Родина-М
Завершен
Замена
Matvey Ivashov ️️️️➡️️ Александр Данилов
43'
31'
ГОЛ! 1:2! Вячеслав Худоклинов
Пас отдал Архип Казанцев
ГОЛ! 1:1! Владислав Агалаков
Пас отдал Денис Семин
18'
5'
ГОЛ! 0:1! Ваган Манукян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
1
Никита Яворский
ВР
37
Максим Веденеев
ЛЗ
76
Егор Ананьев
ЛЗ
13
Даниил Григорьев
ЛЗ
5
Вильдан Ермилов
ПЗ
70
Александр Данилов
ПЗ
31
Захар Подзолков
ПЗ
8
Дмитрий Пахомов
ЛП
23
Владислав Агалаков
ПП
88
Дмитрий Савин
ЦФ
7
Денис Семин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Родина-М
1
Никита Павлов
ВР
13
Архип Казанцев
ЛЗ
23
Ваган Манукян
ЛЗ
27
Иван Макаревич
ЦЗ
3
Ефим Колобов
ПЗ
19
Александр Андреев
ПЗ
47
Daniyar Vakhitov
ЛП
96
Марк Высоченко
ЦП
70
Игорь Атаманский
ПП
4
Максим Белковский
ЦФ
22
Вячеслав Худоклинов
ЦФ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Металлург Л
9
Максим Байкалов
ЦЗ
11
Roman Vedishchev
ЦЗ
18
Иван Сазонов
ЦЗ
27
Matvey Ivashov
ЦЗ
33
Савва Потапов
ЦЗ
11
Никита Черепанов
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ЦЗ
20
Vsevolod Smirnov
ЦЗ
Родина-М
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
18
Timur Tyukaev
ЦЗ
24
Кирилл Воробьев
ЦЗ
77
Антон Камышенко
ЦЗ
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
3-2-2-2
1
Яворский
70
Данилов
37
Веденеев
76
Ананьев
13
Григорьев
31
Подзолков
8
Пахомов
23
Агалаков
7
Семин
88
Савин
3-2-3-2
1
Павлов
3
Колобов
13
Казанцев
27
Макаревич
19
Андреев
23
Манукян
70
Атаманский
96
Высоченко
47
Vakhitov
22
Худоклинов
4
Белковский
70
Данилов
27
Ivashov
27
Ivashov
70
Данилов
Остались в запасе
Металлург Л
Родина-М
9
Максим Байкалов
ЦЗ
11
Roman Vedishchev
ЦЗ
18
Иван Сазонов
ЦЗ
33
Савва Потапов
ЦЗ
11
Никита Черепанов
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ЦЗ
20
Vsevolod Smirnov
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
18
Timur Tyukaev
ЦЗ
24
Кирилл Воробьев
ЦЗ
77
Антон Камышенко
ЦЗ
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Остались в запасе
9
Максим Байкалов
ЦЗ
11
Roman Vedishchev
ЦЗ
18
Иван Сазонов
ЦЗ
33
Савва Потапов
ЦЗ
11
Никита Черепанов
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ЦЗ
20
Vsevolod Smirnov
ЦЗ
Остались в запасе
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
18
Timur Tyukaev
ЦЗ
24
Кирилл Воробьев
ЦЗ
77
Антон Камышенко
ЦЗ
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Барсег Киракосян
Статистика матча Металлург Л - Родина-М
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
4
1
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
2
Информация о матче
Главный судья:
S. Kolesnik
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Металлург Л
Родина-М
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Липецкий «Металлург» подписал Пантеру
20 февраля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
Объявлено о первой отставке сезона в Первой лиге
2025.08.05 12:01
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Металлург Л
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Зенит
2 : 3
13.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Родина-М
2 : 0
06.06.2026
Строгино
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+