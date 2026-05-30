Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Строгино - Металлург Л: обзор матча 30 мая 2026

Строгино
30.05.2026, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
2 : 2
Завершен
Металлург Л
67' Д. Комаровский 82' А. Цечоев
25' Д. Семин 88' А. Скворцов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Строгино - Металлург Л
Завершен
88'
ГОЛ! 2:2! Алексей Скворцов
Пас отдал Matvey Ivashov
ГОЛ! 2:1! Альберт Цечоев
Пас отдал Сергей Гузюк
82'
Замена
Данил Пехнов ️️️️➡️️ Егор 1244664
80'
75'
Замена
Артем Муамба Нтумба ️️️️➡️️ Захар Подзолков
74'
Замена
Егор Ананьев ️️️️➡️️ Вильдан Ермилов
74'
Замена
Максим Байкалов ️️️️➡️️ Дмитрий Пахомов
ГОЛ! 1:1! Дмитрий Комаровский
67'
Замена
Альберт Цечоев ️️️️➡️️ Даниил Горбулев
62'
Замена
Владислав Дашкин ️️️️➡️️ Тимур Насыров
62'
62'
Замена
Алексей Скворцов ️️️️➡️️ Денис Семин
62'
Замена
Matvey Ivashov ️️️️➡️️ Владислав Агалаков
Желтая карточка
Кирилл Иванов
40'
Замена
Даниил Шапаев ️️️️➡️️ Максим Киселев
29'
25'
ГОЛ! 0:1! Денис Семин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Строгино
30
Владислав Джураев
ВР
6
Андрей Алексеенков
ЛЗ
32
Тимур Насыров
ЛЗ
3
Кирилл Иванов
ЛЗ
86
Максим Киселев
ПЗ
11
Валерий Озеров
ПЗ
2
Даниил Горбулев
ПЗ
21
Егор 1244664
ЛП
8
Дмитрий Комаровский
ЦП
7
Арсений Петров
ПП
11
Сергей Гузюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Загидуллин
Металлург Л
1
Никита Яворский
ВР
37
Максим Веденеев
ЛЗ
70
Александр Данилов
ЛЗ
8
Дмитрий Пахомов
ЛЗ
5
Вильдан Ермилов
ПЗ
29
Ильнур Бадрдтинов
ПЗ
13
Даниил Григорьев
ПЗ
31
Захар Подзолков
ЛП
7
Денис Семин
ЦП
23
Владислав Агалаков
ПП
88
Дмитрий Савин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Строгино
20
Gleb Nikishov
ЦЗ
21
Ярослав Боровиков
ЦЗ
33
Даниил Шапаев
ЦЗ
30
Альберт Цечоев
ЦЗ
17
Данил Пехнов
ЦЗ
10
Никита Богатиков
ЦЗ
24
Владислав Козлов
ЦЗ
48
Владислав Дашкин
ЦЗ
1
Андрей Маскалев
ЦЗ
1
Федор Старостин
ЦЗ
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ЦЗ
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
27
Matvey Ivashov
ЦЗ
18
Иван Сазонов
ЦЗ
9
Максим Байкалов
ЦЗ
92
Алексей Скворцов
ЦЗ
3-2-3-1
30
Джураев
11
Озеров
6
Алексеенков
32
Насыров
3
Иванов
2
Горбулев
21
1244664
8
Комаровский
7
Петров
11
Гузюк
3-2-3-1
1
Яворский
29
Бадрдтинов
37
Веденеев
70
Данилов
13
Григорьев
8
Пахомов
23
Агалаков
7
Семин
31
Подзолков
88
Савин
86
Киселев
33
Шапаев
33
Шапаев
86
Киселев
2
Горбулев
30
Цечоев
30
Цечоев
2
Горбулев
21
1244664
17
Пехнов
17
Пехнов
21
1244664
32
Насыров
48
Дашкин
48
Дашкин
32
Насыров
5
Ермилов
76
Ананьев
76
Ананьев
5
Ермилов
31
Подзолков
21
Муамба Нтумба
21
Муамба Нтумба
31
Подзолков
23
Агалаков
27
Ivashov
27
Ivashov
23
Агалаков
8
Пахомов
9
Байкалов
9
Байкалов
8
Пахомов
7
Семин
92
Скворцов
92
Скворцов
7
Семин
Остались в запасе
Строгино
Металлург Л
20
Gleb Nikishov
ЦЗ
21
Ярослав Боровиков
ЦЗ
10
Никита Богатиков
ЦЗ
24
Владислав Козлов
ЦЗ
1
Андрей Маскалев
ЦЗ
1
Федор Старостин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Загидуллин
16
Александр Кобзев
ЦЗ
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
18
Иван Сазонов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Остались в запасе
20
Gleb Nikishov
ЦЗ
21
Ярослав Боровиков
ЦЗ
10
Никита Богатиков
ЦЗ
24
Владислав Козлов
ЦЗ
1
Андрей Маскалев
ЦЗ
1
Федор Старостин
ЦЗ
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ЦЗ
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
18
Иван Сазонов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Загидуллин
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Строгино - Металлург Л
1
Всего ударов по воротам
4
13
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
0
8
Нарушения
8
9
Офсайды
1
5
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
2
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
Янтарь
Новости команд
Все
Строгино
Металлург Л
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
«Зенит Пенза» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.20
2025.08.19 18:41
16-летний российский футболист поедет на стажировку в «Жирону»
2025.08.19 00:36
1
Прогноз на точный счeт матча «Строгино» – «Квант»: Вторая лига, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:41
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Липецкий «Металлург» подписал Пантеру
20 февраля
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Строгино
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Строгино
2 : 3
13.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Родина-М
2 : 0
06.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Зенит
2 : 3
13.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+