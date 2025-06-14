15 июня в рамках 12-го тура Второй лиги Б встретятся два коллектива из нижней части таблицы – «Строгино» и «Квант». Обе команды испытывают значительные проблемы в обороне, но хозяева выглядят предпочтительнее за счeт лучшей атаки и более уверенных последних результатов.

«Строгино»

«Строгино» занимает 12-е место, имея в активе 12 очков после 11 туров. Команда нестабильна, но временами показывает зрелищную и агрессивную игру в атаке. В последних пяти турах москвичи забили 9 мячей (в среднем 1.80 за игру), при этом неизменно пропускали, что указывает на уязвимость в обороне. За этот же период они пропустили 10 голов, то есть ровно по два за матч. Особенно стоит отметить последнюю победу 3:2 над «Знаменем Труда» на выезде – эта победа добавляет уверенности коллективу перед домашней встречей. При этом «Строгино» пропускает в каждом из последних 10 матчей Второй лиги, что остаeтся ключевой проблемой.

«Квант»

Команда из Обнинска занимает 15-е место и пока лишь 5 очков в 11 матчах. «Квант» – одна из худших команд турнира как по результатам, так и по игре. Серия без побед в чемпионате достигла уже 14 матчей. В последних 5 встречах команда пропустила 15 голов (в среднем 3.00 за игру) и забила лишь 4 мяча. Особенно болезненным стало поражение от «Динамо Брянск» со счeтом 1:6 в последнем туре. Оборона у «Кванта» практически отсутствует, а атака, несмотря на редкие проблески, не способна регулярно набирать очки. Статистика подтверждает: в каждом из последних 10 матчей «Квант» неизменно пропускает.

Факты о командах:

«Строгино»

12 место после 11 туров, 12 очков

3 победы в сезоне, последняя – 3:2 над «Знаменем Труда»

В последних 5 играх: 9 забитых и 10 пропущенных голов

Пропускает в 10 матчах подряд

«Квант»

15 место, всего 5 очков за 11 туров

Не побеждает в 14 матчах подряд

В последних 5 играх: 4 забитых и 15 пропущенных мячей

В каждом из последних 10 матчей команда пропускает

Личные встречи 60% (6) 20% (2) 20% (2) 20 Забитых мячей 8 2 В среднем за матч 0.8 5:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур Строгино 1 : 0 Квант Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур Квант 0 : 5 Строгино Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур Строгино 5 : 1 Квант Россия. Вторая лига. Группа 3, 22 тур Квант 1 : 0 Строгино Россия. Вторая лига. Группа 3, 1 тур Строгино 1 : 1 Квант Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 3 тур Квант 1 : 2 Строгино Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 13 тур Строгино 4 : 0 Квант Россия. ПФЛ. Зона Центр, 10 тур Квант 0 : 1 Строгино Россия. ПФЛ. Зона Центр, 19 тур Строгино 1 : 4 Квант Россия. ПФЛ. Зона Центр, 7 тур Квант 0 : 0 Строгино

Прогноз на матч «Строгино» – «Квант»

На бумаге команды выглядят слабо, но «Строгино» имеет явное преимущество в атаке и недавние победы, тогда как «Квант» находится в глубоком игровом кризисе. Особенно тревожит состояние обороны гостей – 15 пропущенных за 5 матчей, при крайне низкой результативности. Хозяева, несмотря на проблемы в защите, способны воспользоваться слабостями соперника и забить два или даже три мяча. Исходя из показателей, наиболее вероятный исход – победа «Строгино» с разницей в два мяча.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Строгино».

Рекомендованные ставки: