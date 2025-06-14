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Прогноз на точный счёт матча «Строгино» – «Квант»: Вторая лига, 15 июня 2025 года

14 июня 2025 12:17
Строгино - Квант
15 июн. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
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7.00
Точный счёт 3:1 в пользу «Строгино»
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15 июня в рамках 12-го тура Второй лиги Б встретятся два коллектива из нижней части таблицы – «Строгино» и «Квант». Обе команды испытывают значительные проблемы в обороне, но хозяева выглядят предпочтительнее за счeт лучшей атаки и более уверенных последних результатов.

«Строгино»

«Строгино» занимает 12-е место, имея в активе 12 очков после 11 туров. Команда нестабильна, но временами показывает зрелищную и агрессивную игру в атаке. В последних пяти турах москвичи забили 9 мячей (в среднем 1.80 за игру), при этом неизменно пропускали, что указывает на уязвимость в обороне. За этот же период они пропустили 10 голов, то есть ровно по два за матч. Особенно стоит отметить последнюю победу 3:2 над «Знаменем Труда» на выезде – эта победа добавляет уверенности коллективу перед домашней встречей. При этом «Строгино» пропускает в каждом из последних 10 матчей Второй лиги, что остаeтся ключевой проблемой.

«Квант»

Команда из Обнинска занимает 15-е место и пока лишь 5 очков в 11 матчах. «Квант» – одна из худших команд турнира как по результатам, так и по игре. Серия без побед в чемпионате достигла уже 14 матчей. В последних 5 встречах команда пропустила 15 голов (в среднем 3.00 за игру) и забила лишь 4 мяча. Особенно болезненным стало поражение от «Динамо Брянск» со счeтом 1:6 в последнем туре. Оборона у «Кванта» практически отсутствует, а атака, несмотря на редкие проблески, не способна регулярно набирать очки. Статистика подтверждает: в каждом из последних 10 матчей «Квант» неизменно пропускает.

Факты о командах:

«Строгино»

  • 12 место после 11 туров, 12 очков
  • 3 победы в сезоне, последняя – 3:2 над «Знаменем Труда»
  • В последних 5 играх: 9 забитых и 10 пропущенных голов
  • Пропускает в 10 матчах подряд

«Квант»

  • 15 место, всего 5 очков за 11 туров
  • Не побеждает в 14 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 4 забитых и 15 пропущенных мячей
  • В каждом из последних 10 матчей команда пропускает

Личные встречи
60% (6)
20% (2)
20% (2)
20
Забитых мячей
8
2
В среднем за матч
0.8
5:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
1 : 0
27.07.2024
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Квант
0 : 5
14.04.2024
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Строгино
5 : 1
29.10.2023
Квант
Россия. Вторая лига. Группа 3, 22 тур
Квант
1 : 0
13.11.2022
Строгино
Россия. Вторая лига. Группа 3, 1 тур
Строгино
1 : 1
17.07.2022
Квант
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 3 тур
Квант
1 : 2
30.09.2021
Строгино
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 13 тур
Строгино
4 : 0
18.08.2021
Квант
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 10 тур
Квант
0 : 1
23.09.2019
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 19 тур
Строгино
1 : 4
13.04.2019
Квант
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 7 тур
Квант
0 : 0
02.09.2018
Строгино
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Прогноз на матч «Строгино» – «Квант»

На бумаге команды выглядят слабо, но «Строгино» имеет явное преимущество в атаке и недавние победы, тогда как «Квант» находится в глубоком игровом кризисе. Особенно тревожит состояние обороны гостей – 15 пропущенных за 5 матчей, при крайне низкой результативности. Хозяева, несмотря на проблемы в защите, способны воспользоваться слабостями соперника и забить два или даже три мяча. Исходя из показателей, наиболее вероятный исход – победа «Строгино» с разницей в два мяча.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Строгино».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Строгино» – коэффициент 7.00
  • Победа «Строгино» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Строгино» больше 1.5 – коэффициент 1.95

7.00
Точный счёт 3:1 в пользу «Строгино»
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Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Квант Строгино
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