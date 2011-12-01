Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Данилов

    Защитник
    Имя Александр
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Данилов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Гомель
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 сентября 1980 (42 года)
    Рост 179
    Вес 73
    • Читайте нас: 
    11