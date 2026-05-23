Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Металлург Л - СКА-Хабаровск-2: обзор матча 23 мая 2026

Металлург Л
23.05.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
4 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск-2
21' Д. Семин 77' В. Агалаков 90+6' И. Сазонов 90+8' А. Скворцов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Металлург Л - СКА-Хабаровск-2
Завершен
ГОЛ! 4:0! Алексей Скворцов
Пас отдал Алексей Скворцов
90' +8
90' +7
Желтая карточка
Николай Кураленя
ГОЛ! 3:0! Иван Сазонов
Пас отдал Максим Веденеев
90' +6
Замена
Максим Байкалов ️️️️➡️️ Вильдан Ермилов
90' +5
Замена
Егор Ананьев ️️️️➡️️ Никита Кононенко
90' +5
Замена
Иван Сазонов ️️️️➡️️ Дмитрий Савин
81'
Замена
Алексей Скворцов ️️️️➡️️ Денис Семин
81'
ГОЛ! 2:0! Владислав Агалаков
Пас отдал Ильнур Бадрдтинов
77'
75'
Вторая желтая
Даниил Калмыков
Желтая карточка
Владислав Агалаков
54'
54'
Замена
Нуртилек Сулайманов ️️️️➡️️ Артур Копылов
54'
Замена
Григорий Аванесян ️️️️➡️️ Степан Глотов
Замена
Matvey Ivashov ️️️️➡️️ Захар Подзолков
53'
53'
Замена
Давид Бекоев ️️️️➡️️ Степан Бурдаков
32'
Желтая карточка
Артур Копылов
Желтая карточка
Захар Подзолков
29'
ГОЛ! 1:0! Денис Семин
Пас отдал Даниил Григорьев
21'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
1
Никита Яворский
ВР
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
70
Александр Данилов
ЛЗ
28
Никита Кононенко
ЛЗ
29
Ильнур Бадрдтинов
ПЗ
37
Максим Веденеев
ПЗ
13
Даниил Григорьев
ПЗ
31
Захар Подзолков
ЛП
23
Владислав Агалаков
ПП
88
Дмитрий Савин
ЦФ
7
Денис Семин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
СКА-Хабаровск-2
75
Владимир Цапурин
ВР
72
Даниил Калмыков
ЛЗ
79
Денис Першин
ЛЗ
87
Артур Копылов
ЛЗ
63
Даниил Борисов
ПЗ
67
Николай Кураленя
ПЗ
40
Роман Прищепов
ПЗ
95
Максим Улезко
ЛП
54
Вадим Вшивков
ПП
23
Степан Бурдаков
ЦФ
50
Степан Глотов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Металлург Л
9
Максим Байкалов
ЦЗ
11
Roman Vedishchev
ЦЗ
92
Алексей Скворцов
ЦЗ
18
Иван Сазонов
ЦЗ
27
Matvey Ivashov
ЦЗ
11
Никита Черепанов
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ЦЗ
20
Vsevolod Smirnov
ЦЗ
СКА-Хабаровск-2
65
Андрей Бойко
ЦЗ
27
Аслан Гояев
ЦЗ
85
Григорий Аванесян
ЦЗ
66
Давид Бекоев
ЦЗ
34
Нуртилек Сулайманов
ЦЗ
97
Владислав Зых
ЦЗ
3-2-2-2
1
Яворский
37
Веденеев
5
Ермилов
70
Данилов
28
Кононенко
13
Григорьев
31
Подзолков
23
Агалаков
7
Семин
88
Савин
3-2-2-2
75
Цапурин
67
Кураленя
72
Калмыков
79
Першин
40
Прищепов
87
Копылов
54
Вшивков
95
Улезко
50
Глотов
23
Бурдаков
5
Ермилов
9
Байкалов
9
Байкалов
5
Ермилов
7
Семин
92
Скворцов
92
Скворцов
7
Семин
88
Савин
18
Сазонов
18
Сазонов
88
Савин
31
Подзолков
27
Ivashov
27
Ivashov
31
Подзолков
28
Кононенко
76
Ананьев
76
Ананьев
28
Кононенко
50
Глотов
85
Аванесян
85
Аванесян
50
Глотов
23
Бурдаков
66
Бекоев
66
Бекоев
23
Бурдаков
87
Копылов
34
Сулайманов
34
Сулайманов
87
Копылов
Остались в запасе
Металлург Л
СКА-Хабаровск-2
11
Roman Vedishchev
ЦЗ
11
Никита Черепанов
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ЦЗ
20
Vsevolod Smirnov
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
65
Андрей Бойко
ЦЗ
27
Аслан Гояев
ЦЗ
97
Владислав Зых
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
Остались в запасе
11
Roman Vedishchev
ЦЗ
11
Никита Черепанов
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ЦЗ
20
Vsevolod Smirnov
ЦЗ
Остались в запасе
65
Андрей Бойко
ЦЗ
27
Аслан Гояев
ЦЗ
97
Владислав Зых
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Игорь Протасов
Статистика матча Металлург Л - СКА-Хабаровск-2
2
1
2
Всего ударов по воротам
11
1
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
6
11
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
4
1
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Металлург Л
СКА-Хабаровск-2
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Липецкий «Металлург» подписал Пантеру
20 февраля
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск-2» – «Знамя Труда»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 15:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «СКА-Хабаровск-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:37
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Металлург Л
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Зенит
2 : 3
13.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+