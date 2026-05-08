Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Металлург Л - Спартак Т: обзор матча 08 мая 2026

Металлург Л
08.05.2026, пятница, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
0 : 1
Завершен
Спартак Т
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Металлург Л - Спартак Т
Завершен
63'
Замена
Иван Ставцев ️️️️➡️️ Айрат Хабибулин
63'
Замена
Максим Сергеев ️️️️➡️️ Кирилл Житлов
59'
Желтая карточка
Айрат Хабибулин
56'
Замена
Андрей Малолетов ️️️️➡️️ Андрей Боковой
Желтая карточка
Максим Веденеев
50'
Замена
Захар Подзолков ️️️️➡️️ Владислав Агалаков
29'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
1
Никита Яворский
ВР
24
Шота Чихрадзе
ЛЗ
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
28
Никита Кононенко
ЛЗ
29
Ильнур Бадрдтинов
ПЗ
37
Максим Веденеев
ПЗ
8
Дмитрий Пахомов
ПЗ
88
Дмитрий Савин
ЛП
13
Даниил Григорьев
ЦП
23
Владислав Агалаков
ПП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Спартак Т
71
Андрей Бондарь
ВР
81
Михаил Осинов
ЛЗ
4
Марат Багдаев
ЛЗ
5
Мурад Омаров
ПЗ
99
Александр Шмаров
ПЗ
7
Кирилл Житлов
ЛП
11
Андрей Боковой
ЛП
41
Айрат Хабибулин
ЦП
11
Даниил Гурченко
ПП
98
Роман Петров
ПП
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ЦЗ
7
Денис Семин
ЦЗ
27
Matvey Ivashov
ЦЗ
33
Савва Потапов
ЦЗ
31
Захар Подзолков
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
70
Александр Данилов
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ЦЗ
Спартак Т
77
Иван Поспелов
ЦЗ
9
Андрей Малолетов
ЦЗ
15
Андрей Часовских
ЦЗ
22
Вячеслав Пузиков
ЦЗ
11
Максим Сергеев
ЦЗ
49
Александр Миронов
ЦЗ
32
Даниил Чернобай
ЦЗ
78
Иван Бзикадзе
ЦЗ
88
Иван Ставцев
ЦЗ
40
Павел Ходеев
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
1
Александр Баженов
ЦЗ
3-2-3-1
1
Яворский
37
Веденеев
24
Чихрадзе
5
Ермилов
28
Кононенко
8
Пахомов
88
Савин
13
Григорьев
23
Агалаков
92
Скворцов
4-5-1
71
Бондарь
99
Шмаров
5
Омаров
81
Осинов
4
Багдаев
98
Петров
11
Гурченко
7
Житлов
41
Хабибулин
11
Боковой
80
Купцов
23
Агалаков
31
Подзолков
31
Подзолков
23
Агалаков
11
Боковой
9
Малолетов
9
Малолетов
11
Боковой
7
Житлов
11
Сергеев
11
Сергеев
7
Житлов
41
Хабибулин
88
Ставцев
88
Ставцев
41
Хабибулин
Остались в запасе
Металлург Л
Спартак Т
16
Александр Кобзев
ЦЗ
7
Денис Семин
ЦЗ
27
Matvey Ivashov
ЦЗ
33
Савва Потапов
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
70
Александр Данилов
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
77
Иван Поспелов
ЦЗ
15
Андрей Часовских
ЦЗ
22
Вячеслав Пузиков
ЦЗ
49
Александр Миронов
ЦЗ
32
Даниил Чернобай
ЦЗ
78
Иван Бзикадзе
ЦЗ
40
Павел Ходеев
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
1
Александр Баженов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ЦЗ
7
Денис Семин
ЦЗ
27
Matvey Ivashov
ЦЗ
33
Савва Потапов
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
70
Александр Данилов
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ЦЗ
Остались в запасе
77
Иван Поспелов
ЦЗ
15
Андрей Часовских
ЦЗ
22
Вячеслав Пузиков
ЦЗ
49
Александр Миронов
ЦЗ
32
Даниил Чернобай
ЦЗ
78
Иван Бзикадзе
ЦЗ
40
Павел Ходеев
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
1
Александр Баженов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Михаил Пилипко
Статистика матча Металлург Л - Спартак Т
1
1
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
9
Нарушения
13
16
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Металлург Л
Спартак Т
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Липецкий «Металлург» подписал Пантеру
20 февраля
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
«Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак Тамбов»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.92
2025.09.09 08:59
«Спартак Тамбов» – «Металлург Липецк»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.74
2025.08.18 08:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Металлург Л
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Зенит
2 : 3
13.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+