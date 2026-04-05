Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Металлург Л - Квант: обзор матча 05 апреля 2026

Металлург Л
05.04.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
2 : 0
Завершен
Квант
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
1
Никита Яворский
ВР
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
8
Дмитрий Пахомов
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЛЗ
29
Ильнур Бадрдтинов
ПЗ
13
Даниил Григорьев
ПЗ
24
Шота Чихрадзе
ПЗ
28
Никита Кононенко
ЛП
23
Владислав Агалаков
ЦП
92
Алексей Скворцов
ПП
88
Дмитрий Савин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Квант
1
Никита Побережный
ВР
6
Ефим Зенкевич
ЛЗ
13
Максим Тимченко
ЛЗ
8
Даниил Лобанов
ЛЗ
66
Александр Сиротков
ПЗ
31
Артемий Медведев
ПЗ
22
Никита Горунков
ПЗ
15
Анатолий Демидов
ЛП
11
Марат Волков
ЦП
19
Муса Сайфутдинов
ПП
10
Алексей Чаплыгин
ЦФ
Главный тренер
Олег Морозов
Металлург Л
11
Никита Черепанов
ЦЗ
15
Матвей Елизаров
ЦЗ
22
Дмитрий Бушуев
ЦЗ
70
Александр Данилов
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ЦЗ
14
Даниил Черняков
ЦЗ
7
Денис Семин
ЦЗ
77
Александр Бурыкин
ЦЗ
48
Вадим Ролдугин
ЦЗ
31
Захар Подзолков
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
33
Савва Потапов
ЦЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ЦЗ
73
Егор Комельков
ЦЗ
Квант
6
Тимофей Хоботов
ЦЗ
2
Иван Меркулов
ЦЗ
8
Даниил Гончаров
ЦЗ
23
Никита Баранов
ЦЗ
14
Владислав Роскита
ЦЗ
3
Лев Акулов
ЦЗ
29
Максим Софин
ЦЗ
21
Виктор Драгой
ЦЗ
16
Виталий Яковлев
ЦЗ
9
Никита Щербий
ЦЗ
24
Ivan Zhuravlev
ЦЗ
34
Гордей Нефёдов
ЦЗ
5
Кирилл Артеменков
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
17
Азамат Джумаев
ЦЗ
3-2-3-1
1
Яворский
13
Григорьев
5
Ермилов
8
Пахомов
37
Веденеев
24
Чихрадзе
28
Кононенко
23
Агалаков
92
Скворцов
88
Савин
3-2-3-1
1
Побережный
31
Медведев
6
Зенкевич
13
Тимченко
22
Горунков
8
Лобанов
19
Сайфутдинов
11
Волков
15
Демидов
10
Чаплыгин
Остались в запасе
Металлург Л
Квант
11
Никита Черепанов
ЦЗ
15
Матвей Елизаров
ЦЗ
22
Дмитрий Бушуев
ЦЗ
70
Александр Данилов
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ЦЗ
14
Даниил Черняков
ЦЗ
7
Денис Семин
ЦЗ
77
Александр Бурыкин
ЦЗ
48
Вадим Ролдугин
ЦЗ
31
Захар Подзолков
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
33
Савва Потапов
ЦЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ЦЗ
73
Егор Комельков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
6
Тимофей Хоботов
ЦЗ
2
Иван Меркулов
ЦЗ
8
Даниил Гончаров
ЦЗ
23
Никита Баранов
ЦЗ
14
Владислав Роскита
ЦЗ
3
Лев Акулов
ЦЗ
29
Максим Софин
ЦЗ
21
Виктор Драгой
ЦЗ
16
Виталий Яковлев
ЦЗ
9
Никита Щербий
ЦЗ
24
Ivan Zhuravlev
ЦЗ
34
Гордей Нефёдов
ЦЗ
5
Кирилл Артеменков
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
17
Азамат Джумаев
ЦЗ
Главный тренер
Олег Морозов
Остались в запасе
11
Никита Черепанов
ЦЗ
15
Матвей Елизаров
ЦЗ
22
Дмитрий Бушуев
ЦЗ
70
Александр Данилов
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ЦЗ
14
Даниил Черняков
ЦЗ
7
Денис Семин
ЦЗ
77
Александр Бурыкин
ЦЗ
48
Вадим Ролдугин
ЦЗ
31
Захар Подзолков
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
33
Савва Потапов
ЦЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ЦЗ
73
Егор Комельков
ЦЗ
Остались в запасе
6
Тимофей Хоботов
ЦЗ
2
Иван Меркулов
ЦЗ
8
Даниил Гончаров
ЦЗ
23
Никита Баранов
ЦЗ
14
Владислав Роскита
ЦЗ
3
Лев Акулов
ЦЗ
29
Максим Софин
ЦЗ
21
Виктор Драгой
ЦЗ
16
Виталий Яковлев
ЦЗ
9
Никита Щербий
ЦЗ
24
Ivan Zhuravlev
ЦЗ
34
Гордей Нефёдов
ЦЗ
5
Кирилл Артеменков
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
17
Азамат Джумаев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Олег Морозов
Статистика матча Металлург Л - Квант
Всего ударов по воротам
8
2
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
3
Нарушения
6
10
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
1
Информация о матче
Главный судья:
P. Shilin
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Металлург Л
Квант
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Липецкий «Металлург» подписал Пантеру
20 февраля
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
Экс-участник еврокубков от России выиграл матч со счетом 9:1
7 февраля
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
Аршавин пристыдил команду Второй лиги после поражения от медиаклуба
2025.08.06 08:56
2
Фото запасного вратаря «Амкала», который мог сыграть в Кубке
2025.08.06 00:05
4
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
- : -
25.07.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
- : -
25.07.2026
Волна
Последние матчи
Все
Металлург Л
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Зенит
2 : 3
13.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Шумбрат
4 : 0
13.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+