Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

СКА-Хабаровск-2 - Родина-М: обзор матча 30 мая 2026

СКА-Хабаровск-2
30.05.2026, суббота, 08:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
0 : 2
Завершен
Родина-М
4' А. Камышенко (П) 33' D. Vakhitov
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск-2 - Родина-М
Завершен
87'
Замена
Данила Гордеев ️️️️➡️️ Ефим Колобов
Замена
Александр Кузнецов ️️️️➡️️ Аслан Гояев
76'
Замена
Никита Филиппов ️️️️➡️️ Нуртилек Сулайманов
76'
70'
Замена
Вячеслав Худоклинов ️️️️➡️️ Иван Макаров
Замена
Василий Пилюгин ️️️️➡️️ Григорий Аванесян
61'
Замена
Алексей Якимов ️️️️➡️️ Степан Бурдаков
61'
Желтая карточка
Даниил Борисов
54'
49'
Замена
Марк Высоченко ️️️️➡️️ Александр Евстратов
Замена
Артем Хусаинов ️️️️➡️️ Владислав Зых
46'
Желтая карточка
Александр Максименко
37'
33'
ГОЛ! 0:2! Daniyar Vakhitov
Пас отдал Антон Камышенко
30'
Желтая карточка
Александр Евстратов
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Антон Камышенко
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск-2
65
Андрей Бойко
ВР
34
Нуртилек Сулайманов
ЛЗ
67
Николай Кураленя
ЛЗ
79
Денис Першин
ЛЗ
27
Аслан Гояев
ПЗ
40
Роман Прищепов
ПЗ
63
Даниил Борисов
ПЗ
96
Александр Максименко
ЛП
85
Григорий Аванесян
ПП
97
Владислав Зых
ЦФ
23
Степан Бурдаков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Родина-М
1
Никита Павлов
ВР
19
Александр Андреев
ЛЗ
27
Иван Макаревич
ЛЗ
3
Ефим Колобов
ЦЗ
85
Иван Макаров
ПЗ
93
Александр Евстратов
ПЗ
23
Ваган Манукян
ЛП
4
Максим Белковский
ЦП
70
Игорь Атаманский
ЦП
47
Daniyar Vakhitov
ПП
77
Антон Камышенко
ЦФ
Главный тренер
Барсег Киракосян
СКА-Хабаровск-2
49
Артем Хусаинов
ЦЗ
98
Ростислав Зарецкий
ЦЗ
24
Василий Пилюгин
ЦЗ
75
Владимир Цапурин
ЦЗ
35
Александр Ильин
ЦЗ
26
Никита Филиппов
ЦЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
21
Овик Галаян
ЦЗ
57
Александр Кузнецов
ЦЗ
Родина-М
91
Даниил Баринов
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
3
Данила Гордеев
ЦЗ
13
Архип Казанцев
ЦЗ
96
Марк Высоченко
ЦЗ
22
Вячеслав Худоклинов
ЦЗ
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
3-2-2-2
65
Бойко
40
Прищепов
34
Сулайманов
67
Кураленя
79
Першин
63
Борисов
96
Максименко
85
Аванесян
23
Бурдаков
97
Зых
3-2-4-1
1
Павлов
85
Макаров
19
Андреев
3
Колобов
93
Евстратов
27
Макаревич
47
Vakhitov
4
Белковский
70
Атаманский
23
Манукян
77
Камышенко
97
Зых
49
Хусаинов
49
Хусаинов
97
Зых
85
Аванесян
24
Пилюгин
24
Пилюгин
85
Аванесян
34
Сулайманов
26
Филиппов
26
Филиппов
34
Сулайманов
23
Бурдаков
89
Якимов
89
Якимов
23
Бурдаков
27
Гояев
57
Кузнецов
57
Кузнецов
27
Гояев
3
Колобов
3
Гордеев
3
Гордеев
3
Колобов
93
Евстратов
96
Высоченко
96
Высоченко
93
Евстратов
85
Макаров
22
Худоклинов
22
Худоклинов
85
Макаров
Остались в запасе
СКА-Хабаровск-2
Родина-М
98
Ростислав Зарецкий
ЦЗ
75
Владимир Цапурин
ЦЗ
35
Александр Ильин
ЦЗ
21
Овик Галаян
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
91
Даниил Баринов
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
13
Архип Казанцев
ЦЗ
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Остались в запасе
98
Ростислав Зарецкий
ЦЗ
75
Владимир Цапурин
ЦЗ
35
Александр Ильин
ЦЗ
21
Овик Галаян
ЦЗ
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
13
Архип Казанцев
ЦЗ
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
Главный тренер
Барсег Киракосян
Статистика матча СКА-Хабаровск-2 - Родина-М
2
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
4
Офсайды
2
2
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
0
3
Информация о матче
Главный судья:
V. Evdokimov
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск-2
Родина-М
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск-2» – «Знамя Труда»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 15:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «СКА-Хабаровск-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:37
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
Объявлено о первой отставке сезона в Первой лиге
2025.08.05 12:01
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
СКА-Хабаровск-2
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Родина-М
2 : 0
06.06.2026
Строгино
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+