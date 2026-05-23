Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Родина-М - Шумбрат: обзор матча 23 мая 2026

Родина-М
23.05.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
0 : 1
Завершен
Шумбрат
32' С. Басыров
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Родина-М - Шумбрат
Завершен
32'
ГОЛ! 0:1! Станислав Басыров
Пас отдал Дмитрий Абросимов
27'
Желтая карточка
Тимур Хамидуллин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-М
1
Никита Павлов
ВР
19
Кирилл Кроль
ЛЗ
3
Ефим Колобов
ЛЗ
96
Марк Высоченко
ЛЗ
23
Ваган Манукян
ПЗ
19
Александр Андреев
ПЗ
93
Александр Евстратов
ПЗ
47
Daniyar Vakhitov
ЛП
4
Максим Белковский
ЦП
70
Игорь Атаманский
ПП
77
Антон Камышенко
ЦФ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Шумбрат
35
Максим Айсин
ВР
27
Артем Молодцов
ЛЗ
44
Алексей Чубукин
ЛЗ
33
Кирилл Карпов
ЛЗ
43
Александр Голубцов
ПЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
4
Тимур Хамидуллин
ПЗ
12
Владислав Сайгушев
ЛП
7
Владислав Поляков
ПП
20
Дмитрий Абросимов
ЦФ
25
Станислав Басыров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Чернухин
Родина-М
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
91
Даниил Баринов
ЦЗ
18
Timur Tyukaev
ЦЗ
27
Иван Макаревич
ЦЗ
13
Архип Казанцев
ЦЗ
22
Вячеслав Худоклинов
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
Шумбрат
21
Владислав Абрамов
ЦЗ
44
Глеб Гридин
ЦЗ
16
Александр Лещаков
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
18
Александр Ермаков
ЦЗ
10
Ildar Nugaev
ЦЗ
6
Виталий Трофимов
ЦЗ
22
Артем Ломухин
ЦЗ
3-2-3-1
1
Павлов
19
Андреев
19
Кроль
3
Колобов
96
Высоченко
93
Евстратов
47
Vakhitov
4
Белковский
70
Атаманский
77
Камышенко
3-2-2-2
35
Айсин
11
Юсупов
27
Молодцов
44
Чубукин
4
Хамидуллин
33
Карпов
7
Поляков
12
Сайгушев
25
Басыров
20
Абросимов
Остались в запасе
Родина-М
Шумбрат
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
91
Даниил Баринов
ЦЗ
18
Timur Tyukaev
ЦЗ
27
Иван Макаревич
ЦЗ
13
Архип Казанцев
ЦЗ
22
Вячеслав Худоклинов
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
Главный тренер
Барсег Киракосян
21
Владислав Абрамов
ЦЗ
44
Глеб Гридин
ЦЗ
16
Александр Лещаков
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
18
Александр Ермаков
ЦЗ
10
Ildar Nugaev
ЦЗ
6
Виталий Трофимов
ЦЗ
22
Артем Ломухин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Чернухин
Остались в запасе
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
91
Даниил Баринов
ЦЗ
18
Timur Tyukaev
ЦЗ
27
Иван Макаревич
ЦЗ
13
Архип Казанцев
ЦЗ
22
Вячеслав Худоклинов
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
Остались в запасе
21
Владислав Абрамов
ЦЗ
44
Глеб Гридин
ЦЗ
16
Александр Лещаков
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
18
Александр Ермаков
ЦЗ
10
Ildar Nugaev
ЦЗ
6
Виталий Трофимов
ЦЗ
22
Артем Ломухин
ЦЗ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Главный тренер
Дмитрий Чернухин
Статистика матча Родина-М - Шумбрат
1
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
7
10
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
1
Информация о матче
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
Новости команд
Все
Родина-М
Шумбрат
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
Объявлено о первой отставке сезона в Первой лиге
2025.08.05 12:01
2
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
«Шумбрат» – «Кристалл-МЭЗТ»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.04 09:42
Стадион ЧМ-2018 примет матч любительских команд в FONBET Кубке России
2025.07.24 17:22
1
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Родина-М
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Родина-М
2 : 0
06.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Шумбрат
4 : 0
13.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Салют
0 : 2
06.06.2026
Шумбрат
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+