Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шумбрат - СКА-Хабаровск-2: обзор матча 18 апреля 2026

Шумбрат
18.04.2026, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
3 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск-2
1' А. Ермаков 28' В. Поляков 83' Р. Юсупов
53' Д. Калмыков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Шумбрат - СКА-Хабаровск-2
Завершен
Замена
Глеб Гридин ️️️️➡️️ Александр Голубцов
90' +3
ГОЛ! 3:1! Радик Юсупов
83'
Замена
️️️️➡️️ Владислав Сайгушев
82'
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Абросимов
60'
Замена
Владислав Абрамов ️️️️➡️️ Александр Ермаков
60'
Замена
Станислав Басыров ️️️️➡️️ Владислав Поляков
60'
53'
ГОЛ! 2:1! Даниил Калмыков
Желтая карточка
Владислав Сайгушев
52'
ГОЛ! 2:0! Владислав Поляков
Пас отдал Александр Ермаков
28'
ГОЛ! 1:0! Александр Ермаков
Пас отдал Александр Голубцов
1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шумбрат
35
Максим Айсин
ВР
33
Кирилл Карпов
ЛЗ
11
Радик Юсупов
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ЛЗ
4
Тимур Хамидуллин
ПЗ
44
Алексей Чубукин
ПЗ
43
Александр Голубцов
ПЗ
18
Александр Ермаков
ЛП
7
Владислав Поляков
ЦП
12
Владислав Сайгушев
ПП
20
Дмитрий Абросимов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Чернухин
СКА-Хабаровск-2
72
Даниил Калмыков
ПЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
Шумбрат
16
Александр Лещаков
ЦЗ
44
Глеб Гридин
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
31
Вячеслав Верушкин
ЦЗ
21
Владислав Абрамов
ЦЗ
25
Станислав Басыров
ЦЗ
3-2-3-1
35
Айсин
44
Чубукин
33
Карпов
11
Юсупов
27
Молодцов
43
Голубцов
18
Ермаков
7
Поляков
12
Сайгушев
20
Абросимов
1
72
Калмыков
43
Голубцов
44
Гридин
44
Гридин
43
Голубцов
18
Ермаков
21
Абрамов
21
Абрамов
18
Ермаков
7
Поляков
25
Басыров
25
Басыров
7
Поляков
Остались в запасе
Шумбрат
СКА-Хабаровск-2
16
Александр Лещаков
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
31
Вячеслав Верушкин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Чернухин
Главный тренер
Игорь Протасов
Остались в запасе
16
Александр Лещаков
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
31
Вячеслав Верушкин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Чернухин
Главный тренер
Игорь Протасов
Статистика матча Шумбрат - СКА-Хабаровск-2
1
3
Всего ударов по воротам
1
1
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Информация о матче
Стадион:
Мордовия Арена
Новости команд
Все
Шумбрат
СКА-Хабаровск-2
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
«Шумбрат» – «Кристалл-МЭЗТ»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.04 09:42
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
«Шумбрат» – «Кристалл-МЭЗТ»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.04 09:42
Стадион ЧМ-2018 примет матч любительских команд в FONBET Кубке России
2025.07.24 17:22
1
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск-2» – «Знамя Труда»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 15:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «СКА-Хабаровск-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:37
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Шумбрат
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Шумбрат
4 : 0
13.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Салют
0 : 2
06.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+