Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шумбрат - Арсенал-2: обзор матча 02 мая 2026

Шумбрат
02.05.2026, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
2 : 3
Завершен
Арсенал-2
22' К. Карпов 90' Р. Юсупов
40' А. Колышев 61' Е. Мухин 90+2' А. Кузин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Шумбрат - Арсенал-2
Завершен
90' +2
ГОЛ! 2:3! Артем Кузин
Пас отдал Даниил Павлов
ГОЛ! 2:2! Радик Юсупов
Пас отдал Виталий Трофимов
90'
87'
Желтая карточка
Давид Гиголаев
Замена
Глеб Гридин ️️️️➡️️ Кирилл Карпов
80'
80'
Замена
Георгий Бадьин ️️️️➡️️ Александр Кононыкин
79'
Замена
Артем Кузин ️️️️➡️️ Григорий Ладин
Замена
Дмитрий Сысуев ️️️️➡️️ Владислав Сайгушев
78'
Замена
Виталий Трофимов ️️️️➡️️ Владислав Поляков
77'
72'
Замена
Матвей Ромашин ️️️️➡️️ Илья Соколов
Замена
Артем Ломухин ️️️️➡️️ Дмитрий Абросимов
68'
Замена
Владислав Абрамов ️️️️➡️️ Александр Ермаков
61'
61'
ГОЛ! 1:2! Евгений Мухин
Желтая карточка
Дмитрий Абросимов
46'
46'
Замена
Давид Гиголаев ️️️️➡️️ Вадим Фалеев
46'
Замена
Денис Сеник ️️️️➡️️ Данила Шрамко
40'
ГОЛ! 1:1! Алексей Колышев
Пас отдал Евгений Мухин
ГОЛ! 1:0! Кирилл Карпов
Пас отдал Александр Ермаков
22'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шумбрат
35
Максим Айсин
ВР
33
Кирилл Карпов
ЛЗ
7
Владислав Поляков
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ЛЗ
4
Тимур Хамидуллин
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
18
Александр Ермаков
ПЗ
44
Алексей Чубукин
ПЗ
12
Владислав Сайгушев
ЦП
20
Дмитрий Абросимов
ЦФ
25
Станислав Басыров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Чернухин
Арсенал-2
1
Глеб Костелей
ВР
68
Вадим Фалеев
ЛЗ
78
Григорий Ладин
ЛЗ
56
Алексей Колышев
ЛЗ
63
Александр Кононыкин
ЦЗ
53
Денис Григорьев
ПЗ
91
Егор Князев
ПЗ
46
Данила Шрамко
ПЗ
50
Илья Соколов
ЦП
78
Евгений Мухин
ЦФ
90
Даниил Павлов
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмаров
Шумбрат
22
Артем Ломухин
ЦЗ
6
Виталий Трофимов
ЦЗ
10
Ildar Nugaev
ЦЗ
11
Дмитрий Сысуев
ЦЗ
21
Владислав Абрамов
ЦЗ
31
Вячеслав Верушкин
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
44
Глеб Гридин
ЦЗ
16
Александр Лещаков
ЦЗ
Арсенал-2
52
Артем Кузин
ЦЗ
66
Константин Нечкин
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
87
Давид Гиголаев
ЦЗ
47
Дмитрий Гусаров
ЦЗ
36
Денис Сеник
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
3-2-1-2
35
Айсин
33
Карпов
7
Поляков
4
Хамидуллин
27
Молодцов
44
Чубукин
12
Сайгушев
25
Басыров
20
Абросимов
3-2-1-2
1
Костелей
68
Фалеев
78
Ладин
63
Кононыкин
46
Шрамко
56
Колышев
50
Соколов
90
Павлов
78
Мухин
20
Абросимов
22
Ломухин
22
Ломухин
20
Абросимов
7
Поляков
6
Трофимов
6
Трофимов
7
Поляков
12
Сайгушев
11
Сысуев
11
Сысуев
12
Сайгушев
18
Ермаков
21
Абрамов
21
Абрамов
18
Ермаков
33
Карпов
44
Гридин
44
Гридин
33
Карпов
78
Ладин
52
Кузин
52
Кузин
78
Ладин
50
Соколов
37
Ромашин
37
Ромашин
50
Соколов
68
Фалеев
87
Гиголаев
87
Гиголаев
68
Фалеев
46
Шрамко
36
Сеник
36
Сеник
46
Шрамко
63
Кононыкин
38
Бадьин
38
Бадьин
63
Кононыкин
Остались в запасе
Шумбрат
Арсенал-2
10
Ildar Nugaev
ЦЗ
31
Вячеслав Верушкин
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
16
Александр Лещаков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Чернухин
66
Константин Нечкин
ЦЗ
47
Дмитрий Гусаров
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Шмаров
Остались в запасе
10
Ildar Nugaev
ЦЗ
31
Вячеслав Верушкин
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
16
Александр Лещаков
ЦЗ
Остались в запасе
66
Константин Нечкин
ЦЗ
47
Дмитрий Гусаров
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Чернухин
Главный тренер
Александр Шмаров
Статистика матча Шумбрат - Арсенал-2
1
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
9
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
1
Информация о матче
Стадион:
Мордовия Арена
Новости команд
Все
Шумбрат
Арсенал-2
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
«Шумбрат» – «Кристалл-МЭЗТ»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.04 09:42
Стадион ЧМ-2018 примет матч любительских команд в FONBET Кубке России
2025.07.24 17:22
1
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «Арсенал-2» – «Орел»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:51
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Шумбрат
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Шумбрат
4 : 0
13.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Салют
0 : 2
06.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+