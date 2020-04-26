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    Дмитрий Хохлов

    Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Хохлов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Воспитаник Футбольная школа "Кубань" (Краснодар)
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 декабря 1975 (47 лет)
    Рост 189
    Вес 88
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