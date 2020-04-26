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    Хохлов: «Кокорину нужно уезжать в Европу прямо сейчас. Ему уже 29»

    Экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов порекомендовал форварду «Сочи» Александру Кокорину переходить в европейский чемпионат.

    «Если он действительно хочет уехать, то это нужно делать прямо сейчас, поскольку ему уже 29 лет. Потом будет поздно.

    Раз Кокорин мечтает об игре в топ-лиге, надо идти к этой цели, не мешкая.

    В принципе, не вижу особой разницы, в каком возрасте уезжать. Здесь все сугубо индивидуально.

    Кто-то может уехать в 20 и быстро вернуться обратно. Другой решится на такой шаг ближе к 30 и построит отличную карьеру. Но, повторюсь, в 30–31 его уже могут и не позвать», – заявил специалист.

    • Кокорин принадлежит «Зениту».
    • Контракт заканчивается летом.
    • По словам форварда, в нем заинтересованы три итальянских клуба.

    Источник: RT

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    26.04.2020 23:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2621

      Hektor 84 9 минут назад

      Кокошке 31 год. У него переписан возраст.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +604

      vmonomah17 1 час назад

      Газпром не разрешит. Играть кокошка будет там, где скажут миллер и ко.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2280

      alarm > vmonomah17 35 минут назад

      не исключено, что он уже с кем-нибудь подписал контракт и никому не сказал.

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