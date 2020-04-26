Хохлов: «Кокорину нужно уезжать в Европу прямо сейчас. Ему уже 29»

Экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов порекомендовал форварду «Сочи» Александру Кокорину переходить в европейский чемпионат.

«Если он действительно хочет уехать, то это нужно делать прямо сейчас, поскольку ему уже 29 лет. Потом будет поздно.

Раз Кокорин мечтает об игре в топ-лиге, надо идти к этой цели, не мешкая.

В принципе, не вижу особой разницы, в каком возрасте уезжать. Здесь все сугубо индивидуально.

Кто-то может уехать в 20 и быстро вернуться обратно. Другой решится на такой шаг ближе к 30 и построит отличную карьеру. Но, повторюсь, в 30–31 его уже могут и не позвать», – заявил специалист.