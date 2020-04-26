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  • Хохлов: «Кокорину нужно уезжать в Европу прямо сейчас. Ему уже 29»

Хохлов: «Кокорину нужно уезжать в Европу прямо сейчас. Ему уже 29»

26 апреля 2020, 23:34
7

Экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов порекомендовал форварду «Сочи» Александру Кокорину переходить в европейский чемпионат.

«Если он действительно хочет уехать, то это нужно делать прямо сейчас, поскольку ему уже 29 лет. Потом будет поздно.

Раз Кокорин мечтает об игре в топ-лиге, надо идти к этой цели, не мешкая.

В принципе, не вижу особой разницы, в каком возрасте уезжать. Здесь все сугубо индивидуально.

Кто-то может уехать в 20 и быстро вернуться обратно. Другой решится на такой шаг ближе к 30 и построит отличную карьеру. Но, повторюсь, в 30–31 его уже могут и не позвать», – заявил специалист.

  • Кокорин принадлежит «Зениту».
  • Контракт заканчивается летом.
  • По словам форварда, в нем заинтересованы три итальянских клуба.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Хохлов Дмитрий Кокорин Александр
Комментарии (7)
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vmonomah17
1587934026
Газпром не разрешит. Играть кокошка будет там, где скажут миллер и ко.
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Hektor 84
1587938189
Кокошке 31 год. У него переписан возраст.
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mutabor0992
1587948267
Хохол что с бодуна?Какая Европа?Коко либо будет лавку полировать,либо посадят...
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erma
1587950772
Кто такой этот Кокорин и кому он в Европе нужен? Он даже у нас толком ничего яркого, кроме борьбы со стулом не показал. И тут Хохлов нарисовался, торговец живым товаром. И вообще, о чем мы думаем? Тут хоть бы что-то зашевелилось, а этот уже дает советы космического масштаба и космической же глупости.
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СССР 1985
1587960309
Вряд ли он куда-то поедет. Да и не факт, что есть реальные предложения. Но Кокорину хочется пожелать удачи, ему и так досталось.
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Давид59
1587969603
К сожалению, Хохлов прав
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