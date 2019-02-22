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    Хохлов: «В январе было ощущение, что могу покинуть «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что в январе мог покинуть свой пост.

    – В «Динамо» сменился владелец. Уже прочувствовали это на себе?

    – Знаете, мы с футболистами разговаривали на эту тему. Я бы не хотел, чтобы они отвлекались. Решили, что ребята будут полностью сконцентрированы на подготовке ко второй части сезона. Что же касается нового владельца, то нужно постараться абстрагироваться от публикаций в прессе. Потому что, если каждый день мусолить, обсуждать новости, ничего хорошего не получится. Все это скажется на тренировочном процессе.

    – Скажите честно, в январе у вас было ощущение, что можете покинуть свой пост, уйти из «Динамо»?

    – Не стану скрывать: такое ощущение было.

    – Почему?

    – Причины, по которым у меня есть основания так полагать, я называть не буду. Но ощущения были, да…

    • После 17-ти туров московский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Дмитрий Хохлов стал главным тренером клуба 7 октября 2017 года,сменив на этом посту Юрия Калитвинцева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2019 09:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 22 февраля 2019, 18:08

      Дима, если Динамо будет играть, так же как и осенью под твоим руководством, твои ощущения быстро станут реальностью при новом руководстве...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2019, 15:23

      От нового руководства можно ждать все.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2019, 14:57

      И чё, сбылось ощущение?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 22 февраля 2019, 13:40

      Почему было - не важно. Прошло почему?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 22 февраля 2019, 13:05

      Дмитрий, удачи тебе всерьёз и надолго.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 февраля 2019, 09:30

      На тренерском посту, всегда надо быть готовым к смене "караула"...

      6
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