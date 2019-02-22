Хохлов: «В январе было ощущение, что могу покинуть «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что в январе мог покинуть свой пост.

– В «Динамо» сменился владелец. Уже прочувствовали это на себе?

– Знаете, мы с футболистами разговаривали на эту тему. Я бы не хотел, чтобы они отвлекались. Решили, что ребята будут полностью сконцентрированы на подготовке ко второй части сезона. Что же касается нового владельца, то нужно постараться абстрагироваться от публикаций в прессе. Потому что, если каждый день мусолить, обсуждать новости, ничего хорошего не получится. Все это скажется на тренировочном процессе.

– Скажите честно, в январе у вас было ощущение, что можете покинуть свой пост, уйти из «Динамо»?

– Не стану скрывать: такое ощущение было.

– Почему?

– Причины, по которым у меня есть основания так полагать, я называть не буду. Но ощущения были, да…