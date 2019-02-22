Хохлов: «В январе было ощущение, что могу покинуть «Динамо»

Дима, если Динамо будет играть, так же как и осенью под твоим руководством, твои ощущения быстро станут реальностью при новом руководстве...))
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что в январе мог покинуть свой пост.
– В «Динамо» сменился владелец. Уже прочувствовали это на себе?
– Знаете, мы с футболистами разговаривали на эту тему. Я бы не хотел, чтобы они отвлекались. Решили, что ребята будут полностью сконцентрированы на подготовке ко второй части сезона. Что же касается нового владельца, то нужно постараться абстрагироваться от публикаций в прессе. Потому что, если каждый день мусолить, обсуждать новости, ничего хорошего не получится. Все это скажется на тренировочном процессе.
– Скажите честно, в январе у вас было ощущение, что можете покинуть свой пост, уйти из «Динамо»?
– Не стану скрывать: такое ощущение было.
– Почему?
– Причины, по которым у меня есть основания так полагать, я называть не буду. Но ощущения были, да…
- После 17-ти туров московский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Дмитрий Хохлов стал главным тренером клуба 7 октября 2017 года,сменив на этом посту Юрия Калитвинцева.