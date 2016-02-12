Хохлов: «Аршавин из-за бумажных вопросов не приехал в «Кубань» тогда, когда это было нужно»

Бывший главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов поделился своим мнением о том, почему у полузащитника Андрея Аршавина не получилось проявить себя в краснодарской команде.

"По Аршавину мы разговаривали в самом начале с губернатором Краснодарского края, с руководством команды, то есть я дал полное согласие на данный трансфер. Единственная просьба была, чтобы он как можно скорее присоединился к команде, а бумажные вопросы решались параллельно. Я разочарован тем, что он не приехал тогда, когда это было нужно.

Не были улажены трансферные вопросы, он не прошел с нами предсезонную подготовку, пришлось форсировать — в итоге получил травму. Лечился, горел желанием вернуться на поле, но, как только вышел, случился рецидив. Вот этим я разочарован. То, что это игрок очень хорошего уровня, я до сих пор могу это сказать", - рассказал Хохлов.