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    «Динамо» сообщило о продлении контракта с Хохловым

    «Динамо» продлило контракты с главным тренером команды Дмитрием Хохловым и его штабом – ассистентом Юрием Никифоровым, тренером вратарей Евгением Плотниковым и тренер по физической подготовке Петре Лазареску.

    «Тренерский штаб во главе с Дмитрием Хохловым проделал хорошую работу и продемонстрировал достойные результаты: по итогам весенней части сезона «Динамо» разделило с «Краснодаром» третье место.

    Мы рады объявить о продлении сотрудничества с Дмитрием Валерьевичем и его тренерским штабом. Искренне надеюсь, что тот вектор, который команда продемонстрировала этой весной, «Динамо» сохранит и в последующем», – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров.

    Хохлов возглавил бело-голубых 7 октября после 12-го тура РФПЛ. Под его руководством динамовцы набрали 30 очков и финишировали на восьмом месте.

    Источник: ФК «Динамо»

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    18.05.2018 17:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 16:06

      Поднял падающее было Динамо.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 19:29

      правильно, у него очень даже неплохо получается в Динамо, посмотрим как пойдет в следующем сезоне и будет ли команда вместе с тренером прогрессировать дальше.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 мая 2018, 19:12

      Правильно всё сделали.
      Из Дмитрия выйдет хороший тренер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 18 мая 2018, 18:56

      Неплохо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 18 мая 2018, 17:46

      Что-то я наверное упустил, причем тут "Ростов"?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov > mialkov 18 мая 2018, 18:14

      Поменяли заголовок "... с Ростовом" на "... с Хохловым".

      2
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