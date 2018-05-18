«Динамо» сообщило о продлении контракта с Хохловым

«Динамо» продлило контракты с главным тренером команды Дмитрием Хохловым и его штабом – ассистентом Юрием Никифоровым, тренером вратарей Евгением Плотниковым и тренер по физической подготовке Петре Лазареску.

«Тренерский штаб во главе с Дмитрием Хохловым проделал хорошую работу и продемонстрировал достойные результаты: по итогам весенней части сезона «Динамо» разделило с «Краснодаром» третье место.

Мы рады объявить о продлении сотрудничества с Дмитрием Валерьевичем и его тренерским штабом. Искренне надеюсь, что тот вектор, который команда продемонстрировала этой весной, «Динамо» сохранит и в последующем», – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров.

Хохлов возглавил бело-голубых 7 октября после 12-го тура РФПЛ. Под его руководством динамовцы набрали 30 очков и финишировали на восьмом месте.