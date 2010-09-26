|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|19
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2010
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Спартак (Москва)
|38'
|20.11.2010
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Динамо (Москва)
|13.11.2010
|87' -90'
|Динамо (Москва)
|2:2
|Рубин (Казань)
|06.11.2010
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Динамо (Москва)
|30.10.2010
|85' -90'
|Динамо (Москва)
|4:1
|Сибирь (Новосибирск)
|27.10.2010
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|23.10.2010
|1' -64'
|Алания-Д (Владикавказ)
|0:0
|Динамо (Москва)
|17.10.2010
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|4:0
|Анжи (Махачкала)
|02.10.2010
|82' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:1
|Динамо (Москва)
|26.09.2010
|80' -90'
|Динамо (Москва)
|0:3
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|29.08.2010
|68' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Динамо (Москва)
|14.08.2010
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Динамо (Москва)
|17'
|31.07.2010
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|70'
|24.07.2010
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Динамо (Москва)
|90'
|17.07.2010
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|09.07.2010
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:2
|Динамо (Москва)
|11.05.2010
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:1
|Динамо (Москва)
|05.05.2010
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Амкар-Пермь (Пермь)
|01.05.2010
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:0
|Динамо (Москва)
|24.04.2010
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|18.04.2010
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|1:1
|Динамо (Москва)
|10.04.2010
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Томь (Томск)
|24'
|04.04.2010
|46' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:2
|Динамо (Москва)
|27.03.2010
|57' -90'
|Динамо (Москва)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|21.03.2010
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|0:0
|Динамо (Москва)
|14.03.2010
|1' -69'
|Спартак (Москва)
|0:1
|Динамо (Москва)