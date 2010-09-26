Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Хохлов - статистика

    Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Хохлов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Воспитаник Футбольная школа "Кубань" (Краснодар)
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 декабря 1975 (47 лет)
    Рост 189
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 19 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2010 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Спартак (Москва)
    38'
    20.11.2010 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 1:0 Динамо (Москва)
    13.11.2010 87' -90' Динамо (Москва) 2:2 Рубин (Казань)
    06.11.2010 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Динамо (Москва)
    30.10.2010 85' -90' Динамо (Москва) 4:1 Сибирь (Новосибирск)
    27.10.2010 Был в запасе Динамо (Москва) 0:0 ЦСКА (Москва)
    23.10.2010 1' -64' Алания-Д (Владикавказ) 0:0 Динамо (Москва)
    17.10.2010 Был в запасе Динамо (Москва) 4:0 Анжи (Махачкала)
    02.10.2010 82' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 0:1 Динамо (Москва)
    26.09.2010 80' -90' Динамо (Москва) 0:3 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    29.08.2010 68' -90' Томь (Томск) 1:0 Динамо (Москва)
    14.08.2010 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1 Динамо (Москва)
    17'
    31.07.2010 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    70'
    24.07.2010 1' -90' Рубин (Казань) 2:0 Динамо (Москва)
    90'
    17.07.2010 1' -90' Динамо (Москва) 3:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    09.07.2010 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:2 Динамо (Москва)
    11.05.2010 1' -90' Анжи (Махачкала) 1:1 Динамо (Москва)
    05.05.2010 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Амкар-Пермь (Пермь)
    01.05.2010 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:0 Динамо (Москва)
    24.04.2010 Был в запасе Динамо (Москва) 1:0 Сатурн (Раменское)
    18.04.2010 Был в запасе Ахмат (Грозный) 1:1 Динамо (Москва)
    10.04.2010 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Томь (Томск)
    24'
    04.04.2010 46' -90' Локомотив (Москва) 3:2 Динамо (Москва)
    27.03.2010 57' -90' Динамо (Москва) 1:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    21.03.2010 Был в запасе ЦСКА (Москва) 0:0 Динамо (Москва)
    14.03.2010 1' -69' Спартак (Москва) 0:1 Динамо (Москва)
    • Читайте нас: 
    11