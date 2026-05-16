Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рязань - Квант: обзор матча 16 мая 2026

Рязань
16.05.2026, суббота, 19:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
1 : 1
Завершен
Квант
14' Д. Хохлов
20' М. Софин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Рязань - Квант
Завершен
81'
Замена
Никита Баранов ️️️️➡️️ Алексей Чаплыгин
Замена
Арсений Юртаев ️️️️➡️️ Ярослав Мартынюк
75'
Замена
Милан Умаев ️️️️➡️️ Артем Котов
75'
73'
Желтая карточка
Виктор Драгой
66'
Замена
Никита Щербий ️️️️➡️️ Марат Волков
56'
Замена
Владислав Роскита ️️️️➡️️ Даниил Лобанов
Замена
Артем Боровицкий ️️️️➡️️ Дмитрий Хохлов
54'
Замена
Роман Петрухин ️️️️➡️️ Александр Барков
54'
20'
ГОЛ! 1:1! Максим Софин
Пас отдал Алексей Чаплыгин
ГОЛ! 1:0! Дмитрий Хохлов
Пас отдал Ярослав Мартынюк
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рязань
13
Николай Жужнев
ВР
24
Александр Головня
ЛЗ
18
Александр Барков
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
82
Святослав Цесь
ПЗ
76
Арсений Прокуроров
ПЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЛП
87
Евгений Евгеньев
ЦП
58
Максим Мишутин
ПП
21
Артем Котов
ЦФ
9
Ярослав Мартынюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Кулешов
Квант
1
Никита Побережный
ВР
6
Ефим Зенкевич
ЛЗ
22
Никита Горунков
ЛЗ
3
Лев Акулов
ЛЗ
21
Виктор Драгой
ПЗ
29
Максим Софин
ПЗ
13
Максим Тимченко
ПЗ
15
Анатолий Демидов
ЛП
11
Марат Волков
ЦП
8
Даниил Лобанов
ПП
10
Алексей Чаплыгин
ЦФ
Главный тренер
Олег Морозов
Рязань
0
Дмитрий Герасев
ЦЗ
99
Илья Тарасов
ЦЗ
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
23
Константин Поляков
ЦЗ
77
Арсений Юртаев
ЦЗ
6
Милан Умаев
ЦЗ
8
Артем Боровицкий
ЦЗ
19
Даниил Авдеев
ЦЗ
18
Veniamin Vasilchenko
ЦЗ
15
Роман Петрухин
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
88
Никита Сатаров
ЦЗ
Квант
31
Артемий Медведев
ЦЗ
66
Александр Сиротков
ЦЗ
14
Владислав Роскита
ЦЗ
23
Никита Баранов
ЦЗ
9
Никита Щербий
ЦЗ
25
Авдей Балалуев
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
5
Кирилл Артеменков
ЦЗ
3-2-3-2
13
Жужнев
82
Цесь
24
Головня
44
Шишков
18
Барков
76
Прокуроров
25
Хохлов
87
Евгеньев
58
Мишутин
9
Мартынюк
21
Котов
3-2-3-1
1
Побережный
29
Софин
6
Зенкевич
22
Горунков
13
Тимченко
3
Акулов
8
Лобанов
11
Волков
15
Демидов
10
Чаплыгин
9
Мартынюк
77
Юртаев
77
Юртаев
9
Мартынюк
21
Котов
6
Умаев
6
Умаев
21
Котов
25
Хохлов
8
Боровицкий
8
Боровицкий
25
Хохлов
18
Барков
15
Петрухин
15
Петрухин
18
Барков
8
Лобанов
14
Роскита
14
Роскита
8
Лобанов
10
Чаплыгин
23
Баранов
23
Баранов
10
Чаплыгин
11
Волков
9
Щербий
9
Щербий
11
Волков
Остались в запасе
Рязань
Квант
0
Дмитрий Герасев
ЦЗ
99
Илья Тарасов
ЦЗ
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
23
Константин Поляков
ЦЗ
19
Даниил Авдеев
ЦЗ
18
Veniamin Vasilchenko
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
88
Никита Сатаров
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Кулешов
31
Артемий Медведев
ЦЗ
66
Александр Сиротков
ЦЗ
25
Авдей Балалуев
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
5
Кирилл Артеменков
ЦЗ
Главный тренер
Олег Морозов
Остались в запасе
0
Дмитрий Герасев
ЦЗ
99
Илья Тарасов
ЦЗ
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
23
Константин Поляков
ЦЗ
19
Даниил Авдеев
ЦЗ
18
Veniamin Vasilchenko
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
88
Никита Сатаров
ЦЗ
Остались в запасе
31
Артемий Медведев
ЦЗ
66
Александр Сиротков
ЦЗ
25
Авдей Балалуев
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
5
Кирилл Артеменков
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Кулешов
Главный тренер
Олег Морозов
Статистика матча Рязань - Квант
1
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
3
10
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
3
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Рязань
Квант
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
Экс-участник еврокубков от России выиграл матч со счетом 9:1
7 февраля
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
Белгородский игрок забил в Кубке России в стиле ван Перси
2025.08.20 12:47
2
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
Белгородский игрок забил в Кубке России в стиле ван Перси
2025.08.20 12:47
2
«Салют» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.85
2025.08.18 09:00
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счeт матча «Зенит Пенза» – «Рязань»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 12:07
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
Экс-участник еврокубков от России выиграл матч со счетом 9:1
7 февраля
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
Аршавин пристыдил команду Второй лиги после поражения от медиаклуба
2025.08.06 08:56
2
Фото запасного вратаря «Амкала», который мог сыграть в Кубке
2025.08.06 00:05
4
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Рязань
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Шумбрат
4 : 0
13.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+