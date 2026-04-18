Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рязань - Металлург Л: обзор матча 18 апреля 2026

Рязань
18.04.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
2 : 1
Завершен
Металлург Л
44' М. Веденеев (АГ) 70' А. Боровицкий
41' А. Скворцов (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Рязань - Металлург Л
Завершен
Желтая карточка
Арсений Юртаев
90' +1
Замена
Никита Сатаров ️️️️➡️️ Ярослав Мартынюк
86'
79'
Замена
Matvey Ivashov ️️️️➡️️ Никита Кононенко
79'
Замена
Даниил Черняков ️️️️➡️️ Дмитрий Пахомов
Замена
Арсений Юртаев ️️️️➡️️ Артем Котов
76'
ГОЛ! 2:1! Артем Боровицкий
70'
69'
Замена
Денис Семин ️️️️➡️️ Алексей Скворцов
69'
Замена
Артем Муамба Нтумба ️️️️➡️️ Владислав Агалаков
Замена
Александр Барков ️️️️➡️️ Дмитрий Хохлов
61'
55'
Замена
Захар Подзолков ️️️️➡️️ Дмитрий Савин
50'
Желтая карточка
Дмитрий Савин
Замена
Александр Головня ️️️️➡️️ Роман Шишков
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:1! Максим Веденеев
44'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Алексей Скворцов
Желтая карточка
Роман Шишков
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рязань
13
Николай Жужнев
ВР
15
Роман Петрухин
ЛЗ
8
Артем Боровицкий
ЛЗ
76
Арсений Прокуроров
ЛЗ
82
Святослав Цесь
ПЗ
44
Роман Шишков
ПЗ
21
Артем Котов
ПЗ
58
Максим Мишутин
ЛП
87
Евгений Евгеньев
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
ПП
9
Ярослав Мартынюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Кулешов
Металлург Л
1
Никита Яворский
ВР
28
Никита Кононенко
ЛЗ
13
Даниил Григорьев
ЛЗ
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
24
Шота Чихрадзе
ПЗ
29
Ильнур Бадрдтинов
ПЗ
8
Дмитрий Пахомов
ПЗ
23
Владислав Агалаков
ЦП
88
Дмитрий Савин
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Рязань
88
Никита Сатаров
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
18
Александр Барков
ЦЗ
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
6
Милан Умаев
ЦЗ
99
Илья Тарасов
ЦЗ
77
Арсений Юртаев
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ЦЗ
14
Даниил Черняков
ЦЗ
7
Денис Семин
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ЦЗ
31
Захар Подзолков
ЦЗ
27
Matvey Ivashov
ЦЗ
3-2-3-1
13
Жужнев
44
Шишков
15
Петрухин
8
Боровицкий
76
Прокуроров
21
Котов
58
Мишутин
87
Евгеньев
25
Хохлов
9
Мартынюк
3-2-1-2
1
Яворский
28
Кононенко
13
Григорьев
37
Веденеев
8
Пахомов
5
Ермилов
23
Агалаков
92
Скворцов
88
Савин
9
Мартынюк
88
Сатаров
88
Сатаров
9
Мартынюк
44
Шишков
24
Головня
24
Головня
44
Шишков
25
Хохлов
18
Барков
18
Барков
25
Хохлов
21
Котов
77
Юртаев
77
Юртаев
21
Котов
8
Пахомов
14
Черняков
14
Черняков
8
Пахомов
92
Скворцов
7
Семин
7
Семин
92
Скворцов
23
Агалаков
21
Муамба Нтумба
21
Муамба Нтумба
23
Агалаков
88
Савин
31
Подзолков
31
Подзолков
88
Савин
28
Кононенко
27
Ivashov
27
Ivashov
28
Кононенко
Остались в запасе
Рязань
Металлург Л
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
6
Милан Умаев
ЦЗ
99
Илья Тарасов
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Кулешов
16
Александр Кобзев
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Остались в запасе
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
6
Милан Умаев
ЦЗ
99
Илья Тарасов
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Кулешов
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Рязань - Металлург Л
2
1
Всего ударов по воротам
1
2
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
5
Нарушения
12
6
Офсайды
0
1
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Рязань
Металлург Л
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
Белгородский игрок забил в Кубке России в стиле ван Перси
2025.08.20 12:47
2
«Салют» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.85
2025.08.18 09:00
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счeт матча «Зенит Пенза» – «Рязань»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 12:07
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Липецкий «Металлург» подписал Пантеру
20 февраля
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Рязань
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Зенит
2 : 3
13.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+