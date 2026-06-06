Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рязань - Волна: обзор матча 06 июня 2026

Рязань
06.06.2026, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
0 : 1
Завершен
Волна
25' А. Ягодкин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Рязань - Волна
Завершен
85'
Желтая карточка
Евгений Рагулкин
85'
Замена
Расул Гыстаров ️️️️➡️️ Евгений Рагулкин
Замена
Никита Сатаров ️️️️➡️️ Максим Мишутин
81'
Замена
Илья Тарасов ️️️️➡️️ Артем Котов
81'
Замена
Александр Головня ️️️️➡️️ Святослав Цесь
80'
77'
Замена
Александр Волков ️️️️➡️️ Александр Попович
Замена
Никита Погребнев ️️️️➡️️ Милан Умаев
70'
Замена
Денис Перфилов ️️️️➡️️ Дмитрий Хохлов
67'
65'
Замена
Алексей Титков ️️️️➡️️ Никита Чугунов
65'
Замена
Артем Абрамов ️️️️➡️️ Иван Савицкий
64'
Замена
Михаил Казимир ️️️️➡️️ Иван Северянов
60'
Желтая карточка
Гоча Гогричиани
25'
ГОЛ! 0:1! Арсений Ягодкин
Пас отдал Иван Северянов
Желтая карточка
Максим Мишутин
22'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рязань
13
Николай Жужнев
ВР
76
Арсений Прокуроров
ЛЗ
82
Святослав Цесь
ЛЗ
6
Милан Умаев
ЛЗ
15
Роман Петрухин
ПЗ
44
Роман Шишков
ПЗ
8
Артем Боровицкий
ПЗ
87
Евгений Евгеньев
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
58
Максим Мишутин
ПП
21
Артем Котов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Кулешов
Волна
22
Дмитрий Ребров
ВР
21
Денис Кайков
ЛЗ
77
Эрик Губиев
ЛЗ
99
Иван Савицкий
ПЗ
74
Арсений Ягодкин
ПЗ
76
Максим Гаврилов
ЛП
11
Евгений Рагулкин
ЛП
88
Александр Попович
ЦП
91
Никита Чугунов
ПП
90
Иван Северянов
ПП
9
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прошин
Рязань
0
Дмитрий Герасев
ЦЗ
99
Илья Тарасов
ЦЗ
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
11
Никита Погребнев
ЦЗ
23
Константин Поляков
ЦЗ
19
Даниил Авдеев
ЦЗ
18
Veniamin Vasilchenko
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
88
Никита Сатаров
ЦЗ
Волна
1
Иван Мигунов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ЦЗ
30
Александр Волков
ЦЗ
52
Иван Ананьев
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ЦЗ
47
Руслан Казаков
ЦЗ
74
Михаил Казимир
ЦЗ
11
Nikita Romanov
ЦЗ
14
Алексей Титков
ЦЗ
3-2-3-1
13
Жужнев
44
Шишков
76
Прокуроров
82
Цесь
6
Умаев
8
Боровицкий
87
Евгеньев
25
Хохлов
58
Мишутин
21
Котов
4-5-1
22
Ребров
74
Ягодкин
99
Савицкий
21
Кайков
77
Губиев
90
Северянов
91
Чугунов
76
Гаврилов
88
Попович
11
Рагулкин
9
Гогричиани
21
Котов
99
Тарасов
99
Тарасов
21
Котов
6
Умаев
11
Погребнев
11
Погребнев
6
Умаев
25
Хохлов
4
Перфилов
4
Перфилов
25
Хохлов
82
Цесь
24
Головня
24
Головня
82
Цесь
58
Мишутин
88
Сатаров
88
Сатаров
58
Мишутин
99
Савицкий
4
Абрамов
4
Абрамов
99
Савицкий
88
Попович
30
Волков
30
Волков
88
Попович
11
Рагулкин
10
Гыстаров
10
Гыстаров
11
Рагулкин
90
Северянов
74
Казимир
74
Казимир
90
Северянов
91
Чугунов
14
Титков
14
Титков
91
Чугунов
Остались в запасе
Рязань
Волна
0
Дмитрий Герасев
ЦЗ
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
23
Константин Поляков
ЦЗ
19
Даниил Авдеев
ЦЗ
18
Veniamin Vasilchenko
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Кулешов
1
Иван Мигунов
ЦЗ
52
Иван Ананьев
ЦЗ
47
Руслан Казаков
ЦЗ
11
Nikita Romanov
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Прошин
Остались в запасе
0
Дмитрий Герасев
ЦЗ
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
23
Константин Поляков
ЦЗ
19
Даниил Авдеев
ЦЗ
18
Veniamin Vasilchenko
ЦЗ
Остались в запасе
1
Иван Мигунов
ЦЗ
52
Иван Ананьев
ЦЗ
47
Руслан Казаков
ЦЗ
11
Nikita Romanov
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Кулешов
Главный тренер
Андрей Прошин
Статистика матча Рязань - Волна
1
2
Всего ударов по воротам
6
5
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
18
21
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
1
Информация о матче
Главный судья:
V. Sivkov
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Рязань
Волна
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Игрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу
2 марта
3
«Волна» – «Арсенал Тула»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.22 09:25
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
Белгородский игрок забил в Кубке России в стиле ван Перси
2025.08.20 12:47
2
«Салют» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.85
2025.08.18 09:00
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счeт матча «Зенит Пенза» – «Рязань»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 12:07
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Игрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу
2 марта
3
«Волна» – «Арсенал Тула»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.22 09:25
«Волна» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.55
2025.09.09 08:38
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Рязань
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+