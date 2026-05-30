Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сатурн - Рязань: обзор матча 30 мая 2026

Сатурн
30.05.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
0 : 0
Завершен
Рязань
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Сатурн - Рязань
Завершен
Замена
Арсений Чернышев ️️️️➡️️ Максим Седов
89'
Замена
Никита Зернов ️️️️➡️️ Никита Гетьман
89'
88'
Замена
Александр Головня ️️️️➡️️ Святослав Цесь
80'
Замена
Никита Сатаров ️️️️➡️️ Артем Котов
Замена
Камиль Муллин ️️️️➡️️ Арсен Джиоев
77'
Желтая карточка
Орц Цехоев
72'
Замена
Николай Генчу ️️️️➡️️ Никита Босенков
69'
61'
Замена
Милан Умаев ️️️️➡️️ Александр Барков
Желтая карточка
Арсен Джиоев
48'
46'
Замена
Денис Перфилов ️️️️➡️️ Дмитрий Хохлов
33'
Желтая карточка
Святослав Цесь
Желтая карточка
Максим Седов
28'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ВР
88
Валерий Чупин
ЛЗ
23
Никита Фетисов
ЛЗ
8
Максим Седов
ЛЗ
21
Орц Цехоев
ПЗ
79
Богдан Мацола
ПЗ
55
Артём Тетёркин
ПЗ
97
Никита Босенков
ЛП
81
Владислав Вильгельм
ЦП
77
Никита Гетьман
ПП
13
Арсен Джиоев
ЦФ
Главный тренер
Денис Кулаков
Рязань
13
Николай Жужнев
ВР
44
Роман Шишков
ЛЗ
87
Евгений Евгеньев
ЛЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЛЗ
76
Арсений Прокуроров
ЦЗ
15
Роман Петрухин
ПЗ
82
Святослав Цесь
ПЗ
8
Артем Боровицкий
ПЗ
18
Александр Барков
ЛП
58
Максим Мишутин
ПП
21
Артем Котов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Кулешов
Сатурн
67
Никита Зернов
ЦЗ
16
Семен Бобров
ЦЗ
1
Максим Кулешов
ЦЗ
24
Дмитрий Бирюков
ЦЗ
44
Николай Генчу
ЦЗ
7
Максим Кунский
ЦЗ
5
Илья Палесика
ЦЗ
15
Арсений Чернышев
ЦЗ
72
Камиль Муллин
ЦЗ
Рязань
0
Дмитрий Герасев
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
88
Никита Сатаров
ЦЗ
6
Милан Умаев
ЦЗ
23
Константин Поляков
ЦЗ
11
Никита Погребнев
ЦЗ
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
99
Илья Тарасов
ЦЗ
3-2-3-1
32
Матвеенков
79
Мацола
88
Чупин
23
Фетисов
8
Седов
55
Тетёркин
97
Босенков
81
Вильгельм
77
Гетьман
13
Джиоев
3-2-2-1
13
Жужнев
44
Шишков
87
Евгеньев
76
Прокуроров
8
Боровицкий
25
Хохлов
58
Мишутин
18
Барков
21
Котов
77
Гетьман
67
Зернов
67
Зернов
77
Гетьман
97
Босенков
44
Генчу
44
Генчу
97
Босенков
8
Седов
15
Чернышев
15
Чернышев
8
Седов
13
Джиоев
72
Муллин
72
Муллин
13
Джиоев
82
Цесь
24
Головня
24
Головня
82
Цесь
25
Хохлов
4
Перфилов
4
Перфилов
25
Хохлов
21
Котов
88
Сатаров
88
Сатаров
21
Котов
18
Барков
6
Умаев
6
Умаев
18
Барков
Остались в запасе
Сатурн
Рязань
16
Семен Бобров
ЦЗ
1
Максим Кулешов
ЦЗ
24
Дмитрий Бирюков
ЦЗ
7
Максим Кунский
ЦЗ
5
Илья Палесика
ЦЗ
Главный тренер
Денис Кулаков
0
Дмитрий Герасев
ЦЗ
23
Константин Поляков
ЦЗ
11
Никита Погребнев
ЦЗ
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
99
Илья Тарасов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Кулешов
Остались в запасе
16
Семен Бобров
ЦЗ
1
Максим Кулешов
ЦЗ
24
Дмитрий Бирюков
ЦЗ
7
Максим Кунский
ЦЗ
5
Илья Палесика
ЦЗ
Остались в запасе
0
Дмитрий Герасев
ЦЗ
23
Константин Поляков
ЦЗ
11
Никита Погребнев
ЦЗ
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
99
Илья Тарасов
ЦЗ
Главный тренер
Денис Кулаков
Главный тренер
Юрий Кулешов
Статистика матча Сатурн - Рязань
3
1
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
12
10
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
1
Информация о матче
Главный судья:
M. Yanchuk
Стадион:
Сатурн
Новости команд
Все
Сатурн
Рязань
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
Нападающий «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
30 июня
1
На бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
Нападающий «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
30 июня
1
На бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
Белгородский игрок забил в Кубке России в стиле ван Перси
2025.08.20 12:47
2
«Салют» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.85
2025.08.18 09:00
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счeт матча «Зенит Пенза» – «Рязань»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 12:07
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Сатурн
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Сатурн
1 : 0
06.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+