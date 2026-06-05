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«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57

05 июня 2026 9:12
Сатурн - Зенит
06 июн. 2026, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
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1.57
Победа «Сатурна»
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6 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Сатурн» и «Зенит» Пенза.

«Сатурн»

Раменский «Сатурн» уверенно идeт в первой половине таблицы и не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. Команда действует сбалансированно: атака приносит 1.20 гола в среднем за 5 игр, а оборона пропускает всего 0.80. В прошлом туре сухая ничья с лидером «Рязанью» (0:0) – результат, который дорогого стоит. Дома «Сатурн» традиционно силeн и редко упускает очки в матчах с аутсайдерами.

«Зенит» Пенза

Пензенцы находятся в зоне вылета на 14-м месте и переживают серьeзные проблемы. Команда пропускает в 7 из 9 последних матчей, в среднем 2.20 гола за 5 игр (11 голов в 5 матчах). Атака слабая – всего 0.60 гола за игру. В прошлом туре ничья с «Арсеналом-2» (1:1). В гостях пензенцы выглядят ещe слабее и вряд ли смогут составить конкуренцию хозяевам.

Факты о командах

«Сатурн»

  • 7-е место, 15 очков, лучший бомбардир: Максим Богданец (3)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 0.80 пропущено
  • Не проигрывают в 6 из 8 матчей
  • Сухая ничья с «Рязанью» (0:0)

«Зенит» Пенза

  • 14-е место, 8 очков, лучший бомбардир: Денис Скрыпников (2)
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 2.20 пропущено
  • Пропускают в 7 из 9 матчей
  • Ничья с «Арсеналом-2» (1:1)

Прогноз на матч «Сатурн» – «Зенит» Пенза

«Сатурн» подходит к матчу в хорошей форме и с надeжной обороной, тогда как «Зенит» Пенза находится в кризисе, много пропускает и мало забивает. Хозяева обязаны побеждать, и с большой вероятностью сделают это с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Сатурна» – коэффициент 1.57
  • Тотал голов меньше 2.5

1.57
Победа «Сатурна»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Зенит Сатурн
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