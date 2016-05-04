Хохлов: «Возвращение Роналду – большое подспорье для «Реала»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов поделился своими мыслями о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».
– Кто для вас фаворит?
– «Реал». Он будет владеть преимуществом и добьется необходимого для себя результата. Возвращение Криштиану Роналду – большое подспорье для «Королевского клуба». Он набрал прекрасную форму в последнее время, много забивает. Можно сказать, что именно португалец вытащил «Реал» в полуфинал, забив три мяча «Вольфсбургу».
– У «Сити» есть шансы?
– Зависит от того, какую тактику изберет Пеллегрини. Скорее всего, команда будет играть вторым номером. На «Сантьяго Бернабеу» нужно будет терпеть и ждать своего шанса в атаке.
– Допускаете, что гости постараются довести противостояние до серии пенальти?
– Вполне возможно. Но до этой стадии дело не дойдет.