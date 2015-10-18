Хохлов: «Не хочу обидеть Павлюченко, но хотел видеть в команде другого нападающего»

Бывший главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов рассказал, как в команде оказались Андрей Аршавин и Роман Павлюченко, а также о желании Шарля Каборе покинуть клуб.

– Ситуация с Каборе в начале чемпионата – удар ниже пояса?

– Да, но только не в начале чемпионата. Каборе приехал на сбор, мы пытались поговорить, узнать чем человек дышит, обсудить, как в дальнейшем будем выстраивать взаимоотношения. Мы с тренерским штабом всегда так делаем. В первый же день на предсезонном сборе он сказал, что играть за «Кубань» он не собирается. То, что говорилось потом, мол, Каборе травмирован, – это неправда. Он просто хотел перейти в другую команду. Он сам принял такое решение. Он не стал делать одно-другое, «косить», как принято говорить, то травму получил. Он честно сказал, что хочет покинуть «Кубань».

– Его намерения были известны, когда поднимался вопрос о подписании Аршавина?

– По Аршавину вопрос стоял еще до того, как команда вышла из отпуска. Первый разговор с Андреем у нас был 14-го июня, а потом уже все знали, что Каборе не будет. Питали какие-то надежды, потому что до старта оставался месяц, он продолжал тренироваться. Но ситуации Аршавина и Каборе не связаны между собой.

– Ваше мнение относительно того, стоило ли брать в команду Аршавина, изменилось?

– Нет. Мы проговаривали с гендиректором Муравьевым те позиции, которые я хотел усилить. Когда стало известно решение Каборе, стало ясно, что нужно укреплять еще одну позицию. Какую? Не хотел бы говорить – это будет неэтично по отношению к играющим на ней футболистам.

– Вы хотели, чтобы Аршавин был в команде? Это было ваше решение?

– Да, хотел. Это было совместное решение. Я взял несколько дней на раздумья, потому что мне нужно было понять – играть он сюда приедет или доигрывать. Но пообщавшись с ним, я понял, что Андрей настроен очень серьезно. Он много расспрашивал о переходах, о схеме, о стиле игры. Моей единственной просьбой было скорейшее прибытие Аршавина на сборы, чтобы я успел его подготовить. Этого не произошло. Он приехал за неделю до первой игры, получается, пропустил полтора месяца, полтора месяца находился в отпуске. Естественно, он даже на 60% готов не был.

– Не было ли ошибкой стараться выпускать его как можно раньше? Игрок травмировался...

– Ошибка была в том, что в 1-й игре я дал ему лишнее игровое время. Советовался, сам очень много думал об этом, но было принято решение, чтобы Андрей набирал форму через игры. Может, сейчас бы я поменял свое решение – выпустил бы его на замену минут на 20, а не в старте почти на 70..

– Что скажете по трансферу Павлюченко?

– Ни в коем случае не хочу обидеть Рому, но я хотел видеть в команде другого нападающего, сейчас нет смысла называть его фамилию. Был трансферный лист, и почти каждый день оттуда вычeркивались фамилии – 1, 2, 3, 4, 5... Игроки либо подписывали новые контракты, либо переходили в другие команды. За 10 дней, когда был принят новый лимит, всплыла нормальная кандидатура. Я сказал – давайте хотя бы Павлюченко усилимся, тем более у него русский паспорт, чтобы была какая-то вариация.

С Ромой все то же самое, что и с Аршавиным. По индивидуальной программе он занимался, бегал. Но одно дело, когда ты выходишь поиграть во двор, а другое – когда проходишь полноценную предсезонку. Отсюда, наверное, и травмы.