Хохлов: «Негативный опыт – тоже опыт»

Экс-наставник "Кубани" Дмитрий Хохлов не жалеет о трех месяцах, которые он провел в клубе.

"Негативный опыт – он тоже опыт. Хотя, конечно, любой человек пытается этого негативного опыта избежать, но он очень многое мне дал. Много пищи для размышлений. Какие-то вещи я переосмыслил. Не могу сказать, что время прошло даром.



Было совсем непонятно, кто руководит клубом. Ситуация была непростая, нужно было попытаться с ней справиться, но что-то не получилось. Были разные разговоры, даже на повышенных тонах, но не получилось то, что задумывалось", - сказал Хохлов.