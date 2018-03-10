Хохлов: «Замена Рауша? Он и впереди практически ничего не создал, и сзади сыграл ненадежно»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью телеканалу «Наш футбол» прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата России против «Краснодара» 0:0.

«Во втором тайме и «Краснодар» начал нагнетать, и у нас тоже была ответственность за результат. Плюс прижались к своим воротам и дали больше свободы «Краснодару».

Замена Рауша? Если он не попал в игру, надо было что-то менять. У него была задача играть атакующего полузащитника, но он и впереди практически ничего не создал, и сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно.

Мы давно ждали Панченко, подводили его. На данный момент он не может еще играть в полную силу. У нас будет пауза, и он доберет. Будет две контрольные игры, в которых Кирилл примет участие в полной мере. Думаю, в апреле он будет выглядеть гораздо лучше», – сказал Хохлов.

«Динамо» находится на 12-й строчке в турнирной таблице с 24 очками.