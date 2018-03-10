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    Хохлов: «Замена Рауша? Он и впереди практически ничего не создал, и сзади сыграл ненадежно»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью телеканалу «Наш футбол» прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата России против «Краснодара» 0:0.

    «Во втором тайме и «Краснодар» начал нагнетать, и у нас тоже была ответственность за результат. Плюс прижались к своим воротам и дали больше свободы «Краснодару».

    Замена Рауша? Если он не попал в игру, надо было что-то менять. У него была задача играть атакующего полузащитника, но он и впереди практически ничего не создал, и сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно.

    Мы давно ждали Панченко, подводили его. На данный момент он не может еще играть в полную силу. У нас будет пауза, и он доберет. Будет две контрольные игры, в которых Кирилл примет участие в полной мере. Думаю, в апреле он будет выглядеть гораздо лучше», – сказал Хохлов.

    «Динамо» находится на 12-й строчке в турнирной таблице с 24 очками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2018 18:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2390

      baden69 11 марта 2018, 00:26

      Станислав Саламович в доле оказался... "Через сборную в РФПЛ с российским паспортом..." - агентство "Черчесов - boal")))

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 10 марта 2018, 23:40

      Сделал и из Рауша звезду. Человек не оказался нужен последней команде Бундеслиги. Там банально лучше нашли. А Черчесов из него основного игрока лепит. Нойштедтер хоть в ЛЧ с Шальке играл и в сборную Германии на товарники вызывался. У Рауша два хороших сезона было в Ганновере, а дальше он только деградировал. Щенников, как по мне, сильнее, особенно в обороне и тактической выучке, но Черчесов в упор его весь сезон не замечал, видимо, указка мутко натурализованных в любом случае вызывать.

      0
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 10 марта 2018, 21:50

      поля отогреются и он заиграет!ну мезнет мужик!не привык ешшо!

      1
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 10 марта 2018, 19:44

      Просто не ожидал он таких полей

      3
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 10 марта 2018, 19:32

      Станислав Саламович, вам большой привет!!!

      1
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