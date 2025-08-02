Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Орел - Спартак Т
Орел - Спартак Т: онлайн-трансляция 02 августа 2025
Орел
02.08.2025, суббота, 03:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
- : -
Не начался
Спартак Т
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Орел - Спартак Т
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Орел
Спартак Т
В клубе Второй лиги предложили фанатам деньги за скандирования оскорблений в адрес арбитра
14 августа, 13:09
1
FONBET Кубок России. «БроукБойз» из Медиалиги выбили «Орел» (3:2)
6 августа, 20:16
«БроукБойз» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.7
5 августа, 09:07
Прогноз на точный счет матча «Орел» – «Динамо Брянск»: Вторая лига, 15 июня 2025 года
14 июня, 12:30
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
14 июня, 12:13
В клубе Второй лиги предложили фанатам деньги за скандирования оскорблений в адрес арбитра
14 августа, 13:09
1
FONBET Кубок России. «БроукБойз» из Медиалиги выбили «Орел» (3:2)
6 августа, 20:16
«БроукБойз» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.7
5 августа, 09:07
Прогноз на точный счет матча «Орел» – «Динамо Брянск»: Вторая лига, 15 июня 2025 года
14 июня, 12:30
Прогноз на точный счет матча «Арсенал-2» – «Орел»: Вторая лига Б, 8 июня
7 июня, 12:51
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
14 июня, 12:13
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Салют»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
30 мая, 16:19
Прогноз на точный счет матча «Знамя Труда» – «Спартак Тамбов»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
23 мая, 12:42
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «СКА-Хабаровск-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
16 мая, 12:37
Прогноз на точный счет матча «Спартак Тамбов» – «Строгино»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
9 мая, 11:51
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Химки-М
- : -
16.08.2025
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Динамо СПб
- : -
16.08.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Арсенал-2
- : -
16.08.2025
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Динамо Бр
- : -
16.08.2025
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Квант
- : -
16.08.2025
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Химки-М
- : -
16.08.2025
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Динамо СПб
- : -
16.08.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Арсенал-2
- : -
16.08.2025
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Динамо Бр
- : -
16.08.2025
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Квант
- : -
16.08.2025
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Орел
- : -
16.08.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Рязань
- : -
17.08.2025
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Строгино
- : -
17.08.2025
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Металлург Л
- : -
23.08.2025
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Ротор-2
- : -
23.08.2025
Динамо Бр
Последние матчи
Орел
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
СКА-Хабаровск-2
1 : 2
09.08.2025
Орел
Россия. Кубок, 1 раунд
БроукБойз
3 : 2
06.08.2025
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Орел
0 : 2
03.08.2025
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
2 : 2
26.07.2025
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Спартак Т
3 : 1
26.07.2025
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
СКА-Хабаровск-2
1 : 2
09.08.2025
Орел
Россия. Кубок, 1 раунд
БроукБойз
3 : 2
06.08.2025
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Орел
0 : 2
03.08.2025
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
2 : 2
26.07.2025
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
2 : 4
29.06.2025
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Орел
0 : 2
03.08.2025
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Спартак Т
3 : 1
26.07.2025
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Арсенал-2
0 : 1
06.07.2025
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 1
28.06.2025
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Металлург Л
2 : 1
21.06.2025
Спартак Т
