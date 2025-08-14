Директор клуба Второй лиги предложил болельщикам деньги за оскорбления арбитра

Исполнительный директор «Орла» Никита Фурсин попросил болельщиков команды оскорблять судью во время гостевого матча FONBET Кубка России с «БроукБойз» (2:3). Он пообещал им оплату всех расходов, которые могут быть связаны с такими действиями.
По ходу игры Фурсин подошел к фанатам со словами: «Деньги есть, я заплачу!» После этого болельщики «Орла» начали выкрикивать оскорбления в адрес судьи.
Ситуацией заинтересовался РФС, который может наложить санкции в отношении Фурсина.
- Игру в рамках 1-го раунда Пути регионов обслуживала бригада судей во главе с Иваном Герасимовым.
- Встреча прошла 6 августа на стадионе «Знамя Труда» в Орехово-Зуеве. Ее посетили 1750 зрителей.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»