Директор клуба Второй лиги предложил болельщикам деньги за оскорбления арбитра

Исполнительный директор «Орла» Никита Фурсин попросил болельщиков команды оскорблять судью во время гостевого матча FONBET Кубка России с «БроукБойз» (2:3). Он пообещал им оплату всех расходов, которые могут быть связаны с такими действиями.

По ходу игры Фурсин подошел к фанатам со словами: «Деньги есть, я заплачу!» После этого болельщики «Орла» начали выкрикивать оскорбления в адрес судьи.

Ситуацией заинтересовался РФС, который может наложить санкции в отношении Фурсина.