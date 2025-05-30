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Прогноз на точный счёт матча «Спартак Тамбов» – «Салют»: Вторая лига Б, 31 мая 2025

30 мая 2025 16:30
Спартак Т - Салют
31 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
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7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Салюта»
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31 мая на стадионе «Спартак» состоится центральный матч 10-го тура Второй лиги Б: амбициозный «Салют» из Белгорода, идущий вторым в таблице, приедет в гости к крепкому «Спартаку Тамбов», который уверенно держится в середине турнирной таблицы. Обе команды демонстрируют хорошую форму, и встреча обещает стать настоящим украшением тура – с борьбой, голами и активными действиями на обоих флангах.

«Спартак Тамбов»

«Спартак Тамбов» занимает 7-е место с 14 очками после 9 туров и демонстрирует качественный футбол в атаке. В последних пяти матчах команда забила 6 мячей (в среднем 1.20 за игру), включая крупную победу над «Орлом» (4:0) и важную победу над лидером турнира – «Рязанью». Однако нестабильность обороны даeт о себе знать – 5 пропущенных голов за тот же период.Команда хорошо играет дома – 5 из 7 последних домашних встреч завершились без поражений. Особенно уверенно «Спартак» выглядит при поддержке своих трибун, где предпочитает прессинговать и активно использовать фланги. Тем не менее, результат последнего матча (0:1 от «Знамя Труда») говорит о том, что команда может допускать осечки, особенно при потере концентрации.

«Салют»

«Салют» врывается в матч на ходу: 4 победы подряд, 20 очков в активе и второе место в таблице. Команда играет в атакующий футбол с высокой интенсивностью и отличной реализацией: 12 голов в последних 5 матчах (в среднем 2.40 за игру). Даже в игре с сильной «Рязанью» белгородцы сумели победить.Слаженность и постоянное давление в атаке делают «Салют» крайне опасным. Однако команда не является «автобусом» в защите: 4 пропущенных мяча за 5 матчей подтверждают, что соперники получают шансы. Особенно выделяется Никита Пономарев, стабильно влияющий на результат – он регулярно участвует в ключевых моментах команды.

Факты о командах:

«Спартак Тамбов»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
  • В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите (последние 5 игр)
  • Побеждал «Рязань» и «Орел» с общим счeтом 5:0

«Салют»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • В среднем 2.40 гола за матч в атаке, 0.80 – в защите (последние 5 игр)
  • Забивает в 14 матчах подряд

Личные встречи
50% (2)
0% (0)
50% (2)
9
Забитых мячей
9
2.25
В среднем за матч
2.25
3:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Россия. Кубок, 2 раунд
Салют
4 : 2
21.08.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Салют
2 : 1
04.08.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Спартак Т
3 : 2
21.04.2024
Салют
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Спартак Т
3 : 1
31.08.2022
Салют

Прогноз на матч «Спартак Тамбов» – «Салют»

Матч обещает быть результативным. «Салют» – одна из самых зрелищных команд лиги, и его атакующая мощь вряд ли сбавит обороты даже на выезде. «Спартак Тамбов» хорошо играет дома и тоже стабильно забивает. Ожидается активное начало и обмен голами в первом тайме. При этом высокая форма «Салюта» даeт им преимущество в классе и темпе, что может стать решающим фактором в концовке.Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Салюта».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Салюта» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Победа «Салюта» – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Салюта» больше 1.5 – коэффициент 2.10

7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Салюта»
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Салют Спартак Т
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