15 июня в Орле пройдет матч 12-го тура Второй лиги, в котором местный «Орел» сыграет против «Динамо Брянск». Команды подходят к матчу с разным настроем и положением в турнирной таблице: хозяева ведут борьбу за выживание, а гости – за попадание в первую двойку.
«Орел»
«Орел» занимает 13-е место и набрал всего 8 очков в 11 турах. Команда не может выиграть уже три тура подряд и испытывает серьeзные проблемы в атаке – в последних пяти матчах было забито всего 3 мяча. Средняя результативность – 0.60 гола за игру, при этом пропускают подопечные тренерского штаба в среднем 1.20 мяча. Гоча Гогричиани остаeтся основным бомбардиром с 3 голами в активе. В прошлом туре удалось сыграть вничью 0:0 с «Арсеналом-2», но в целом игра команды оставляет вопросы.
«Динамо Брянск»
Команда из Брянска занимает третью строчку с 22 очками. «Динамо» показывает хорошую форму: 10 забитых голов в 5 матчах (в среднем 2.00 за игру) и всего 4 пропущенных. В последних четырeх турах «Динамо» обязательно забивает, а в крайнем туре разгромило «Квант» со счeтом 6:1. Лидером атак остаeтся Владислав Дрогунов с 9 мячами. Команда организована, играет с позиции силы и способна контролировать матч с менее сильными соперниками.
Факты о командах:
«Орел»
- Не выигрывает в 3 матчах подряд
- В последних 5 матчах: 3 забитых, 6 пропущенных
- Средняя результативность – 0.60 забитого и 1.20 пропущенного мяча за игру
- Занимает 13-е место после 11 туров
«Динамо Брянск»
- 4 матча подряд обязательно забивает
- Средняя результативность – 2.00 гола за матч, пропускает 0.80
- 6:1 против «Кванта» в прошлом туре
- Идeт на 3-м месте в таблице
Прогноз на матч «Орел» – «Динамо Брянск»
Судя по текущей форме и качеству игры, «Динамо Брянск» является очевидным фаворитом встречи. Команда уверенно действует в атаке и способна эффективно вскрывать оборону, особенно против соперников, испытывающих трудности в организации игры. «Орел» же слабо проявляет себя в атаке и вряд ли сможет регулярно угрожать воротам «Динамо». Исходя из этого, логично ожидать уверенной, но не громкой победы гостей с «сухим» счeтом.
Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Динамо Брянск».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:2 в пользу «Динамо Брянск» – коэффициент 6.00
- Победа «Динамо Брянск» – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «Орел» меньше 1.0 – коэффициент 1.60
- «Динамо Брянск» забьeт в обоих таймах – коэффициент 2.40