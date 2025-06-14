15 июня в Орле пройдет матч 12-го тура Второй лиги, в котором местный «Орел» сыграет против «Динамо Брянск». Команды подходят к матчу с разным настроем и положением в турнирной таблице: хозяева ведут борьбу за выживание, а гости – за попадание в первую двойку.

«Орел»

«Орел» занимает 13-е место и набрал всего 8 очков в 11 турах. Команда не может выиграть уже три тура подряд и испытывает серьeзные проблемы в атаке – в последних пяти матчах было забито всего 3 мяча. Средняя результативность – 0.60 гола за игру, при этом пропускают подопечные тренерского штаба в среднем 1.20 мяча. Гоча Гогричиани остаeтся основным бомбардиром с 3 голами в активе. В прошлом туре удалось сыграть вничью 0:0 с «Арсеналом-2», но в целом игра команды оставляет вопросы.

«Динамо Брянск»

Команда из Брянска занимает третью строчку с 22 очками. «Динамо» показывает хорошую форму: 10 забитых голов в 5 матчах (в среднем 2.00 за игру) и всего 4 пропущенных. В последних четырeх турах «Динамо» обязательно забивает, а в крайнем туре разгромило «Квант» со счeтом 6:1. Лидером атак остаeтся Владислав Дрогунов с 9 мячами. Команда организована, играет с позиции силы и способна контролировать матч с менее сильными соперниками.

Факты о командах:

«Орел»

Не выигрывает в 3 матчах подряд

В последних 5 матчах: 3 забитых, 6 пропущенных

Средняя результативность – 0.60 забитого и 1.20 пропущенного мяча за игру

Занимает 13-е место после 11 туров

«Динамо Брянск»

4 матча подряд обязательно забивает

Средняя результативность – 2.00 гола за матч, пропускает 0.80

6:1 против «Кванта» в прошлом туре

Идeт на 3-м месте в таблице

Личные встречи 33% (4) 17% (2) 50% (6) 7 Забитых мячей 12 0.58 В среднем за матч 1 3:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:0 Россия. ПФЛ. Зона Центр, 19 тур Динамо Бр 3 : 0 Орел Россия. ПФЛ. Зона Центр, 7 тур Орел 0 : 1 Динамо Бр Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 18 тур Динамо Бр 0 : 1 Орел Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур Орел 1 : 0 Динамо Бр Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 27 тур Орел 0 : 1 Динамо Бр Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур Динамо Бр 3 : 0 Орел Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 29 тур Орел 1 : 2 Динамо Бр Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур Динамо Бр 2 : 0 Орел Россия. Кубок, 1/256 финала Динамо Бр 0 : 0 Орел Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр, 29 тур Динамо Бр 0 : 3 Орел Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр, 13 тур Орел 0 : 0 Динамо Бр Россия. Кубок, 1/128 финала Орел 1 : 0 Динамо Бр

Прогноз на матч «Орел» – «Динамо Брянск»

Судя по текущей форме и качеству игры, «Динамо Брянск» является очевидным фаворитом встречи. Команда уверенно действует в атаке и способна эффективно вскрывать оборону, особенно против соперников, испытывающих трудности в организации игры. «Орел» же слабо проявляет себя в атаке и вряд ли сможет регулярно угрожать воротам «Динамо». Исходя из этого, логично ожидать уверенной, но не громкой победы гостей с «сухим» счeтом.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Динамо Брянск».

Рекомендованные ставки: