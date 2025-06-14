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Прогноз на точный счет матча «Орел» – «Динамо Брянск»: Вторая лига, 15 июня 2025 года

14 июня 2025 12:49
Орел - Динамо Бр
15 июн. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Перейти в онлайн матча
6.00
Точный счёт 0:2 в пользу «Динамо Брянск»
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15 июня в Орле пройдет матч 12-го тура Второй лиги, в котором местный «Орел» сыграет против «Динамо Брянск». Команды подходят к матчу с разным настроем и положением в турнирной таблице: хозяева ведут борьбу за выживание, а гости – за попадание в первую двойку.

«Орел»

«Орел» занимает 13-е место и набрал всего 8 очков в 11 турах. Команда не может выиграть уже три тура подряд и испытывает серьeзные проблемы в атаке – в последних пяти матчах было забито всего 3 мяча. Средняя результативность – 0.60 гола за игру, при этом пропускают подопечные тренерского штаба в среднем 1.20 мяча. Гоча Гогричиани остаeтся основным бомбардиром с 3 голами в активе. В прошлом туре удалось сыграть вничью 0:0 с «Арсеналом-2», но в целом игра команды оставляет вопросы.

«Динамо Брянск»

Команда из Брянска занимает третью строчку с 22 очками. «Динамо» показывает хорошую форму: 10 забитых голов в 5 матчах (в среднем 2.00 за игру) и всего 4 пропущенных. В последних четырeх турах «Динамо» обязательно забивает, а в крайнем туре разгромило «Квант» со счeтом 6:1. Лидером атак остаeтся Владислав Дрогунов с 9 мячами. Команда организована, играет с позиции силы и способна контролировать матч с менее сильными соперниками.

Факты о командах:

«Орел»

  • Не выигрывает в 3 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 3 забитых, 6 пропущенных
  • Средняя результативность – 0.60 забитого и 1.20 пропущенного мяча за игру
  • Занимает 13-е место после 11 туров

«Динамо Брянск»

  • 4 матча подряд обязательно забивает
  • Средняя результативность – 2.00 гола за матч, пропускает 0.80
  • 6:1 против «Кванта» в прошлом туре
  • Идeт на 3-м месте в таблице

Личные встречи
33% (4)
17% (2)
50% (6)
7
Забитых мячей
12
0.58
В среднем за матч
1
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 19 тур
Динамо Бр
3 : 0
03.04.2017
Орел
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 7 тур
Орел
0 : 1
02.09.2016
Динамо Бр
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 18 тур
Динамо Бр
0 : 1
10.04.2016
Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
Орел
1 : 0
24.08.2015
Динамо Бр
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 27 тур
Орел
0 : 1
18.05.2015
Динамо Бр
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
Динамо Бр
3 : 0
29.09.2014
Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 29 тур
Орел
1 : 2
30.05.2014
Динамо Бр
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Динамо Бр
2 : 0
05.10.2013
Орел
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Бр
0 : 0
11.07.2013
Орел
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр, 29 тур
Динамо Бр
0 : 3
25.09.2009
Орел
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр, 13 тур
Орел
0 : 0
25.06.2009
Динамо Бр
Россия. Кубок, 1/128 финала
Орел
1 : 0
21.05.2009
Динамо Бр
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Прогноз на матч «Орел» – «Динамо Брянск»

Судя по текущей форме и качеству игры, «Динамо Брянск» является очевидным фаворитом встречи. Команда уверенно действует в атаке и способна эффективно вскрывать оборону, особенно против соперников, испытывающих трудности в организации игры. «Орел» же слабо проявляет себя в атаке и вряд ли сможет регулярно угрожать воротам «Динамо». Исходя из этого, логично ожидать уверенной, но не громкой победы гостей с «сухим» счeтом.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Динамо Брянск».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:2 в пользу «Динамо Брянск» – коэффициент 6.00
  • Победа «Динамо Брянск» – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Орел» меньше 1.0 – коэффициент 1.60
  • «Динамо Брянск» забьeт в обоих таймах – коэффициент 2.40

6.00
Точный счёт 0:2 в пользу «Динамо Брянск»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Динамо Бр Орел
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