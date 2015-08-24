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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Орел - Динамо Бр
Орел - Динамо Бр: обзор матча 24 августа 2015
Орел
24.08.2015, понедельник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Бр
18'
А. Мирошкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орел - Динамо Бр
Замена
Н. Чунихин
️️️️
А. Мирошкин
90'
85'
Замена
Д. Пикатов
️️️️
А. Акопян
78'
Замена
А. Сычев
️️️️
А. Фомичев
Желтая карточка
А. Погожев
74'
74'
Замена
А. Ефременко
️️️️
С. Гаврилов
63'
Желтая карточка
А. Акопян
55'
Замена
Н. Бондарев
️️️️
К. Зайцев
Замена
А. Федяев
️️️️
С. Полосин
46'
36'
Желтая карточка
Е. Синица
31'
Желтая карточка
К. Зайцев
ГОЛ! 1:0!
А. Мирошкин
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орел
35
Никита Макеев
ВР
3
Сергей Полосин
ЛЗ
2
Никита Гришин
ЦЗ
5
Никита Фурсин
ЦЗ
19
Юрий Солнцев
ОП
7
Игорь Вознесенский
ЦП
14
Михаил Рыжов
ЦП
11
Андрей Погожев
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
10
Андрей Мирошкин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Демин
Динамо Бр
90
Владимир Мухин
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
15
Виктор Толстых
ЦЗ
35
Евгений Синица
ЦЗ
23
Павел Томилин
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
4
Аркадий Акопян
ЛП
9
Никита Имуллин
ОП
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
2
Владимир Семин
ЦФ
Главный тренер
Олег Гарин
Орел
1
Роман Клюкин
ВР
15
Александр Васюков
ЦЗ
5
Андрей Федяев
ЦЗ
17
Михаил Пашкин
ОП
17
Никита Чунихин
ЦП
99
Егор Ручкин
ЦП
96
Иван Труханский
ЦФ
Динамо Бр
14
Вадим Карпов
ВР
5
Никита Бондаренко
ЦЗ
21
Артур Ефременко
ЦЗ
32
Александр Сычев
ЦП
7
Никита Бондарев
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
17
Денис Фролов
ЦФ
3-1-4-2
35
Макеев
3
Полосин
5
Фурсин
2
Гришин
19
Солнцев
7
Вознесенский
11
Погожев
20
Суродин
14
Рыжов
10
Мирошкин
15
Серегин
3-3-1-2
90
Мухин
35
Синица
23
Томилин
9
Фомичев
99
Гаврилов
9
Имуллин
15
Толстых
4
Акопян
2
Семин
12
Авраменко
10
Мирошкин
17
Чунихин
17
Чунихин
10
Мирошкин
3
Полосин
5
Федяев
5
Федяев
3
Полосин
99
Гаврилов
21
Ефременко
21
Ефременко
99
Гаврилов
9
Фомичев
32
Сычев
32
Сычев
9
Фомичев
4
Акопян
20
Пикатов
20
Пикатов
4
Акопян
24
Зайцев
7
Бондарев
7
Бондарев
24
Зайцев
Остались в запасе
Орел
Динамо Бр
17
Михаил Пашкин
ОП
15
Александр Васюков
ЦЗ
99
Егор Ручкин
ЦП
96
Иван Труханский
ЦФ
1
Роман Клюкин
ВР
Главный тренер
Эдуард Демин
5
Никита Бондаренко
ЦЗ
17
Денис Фролов
ЦФ
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Олег Гарин
Остались в запасе
17
Михаил Пашкин
ОП
15
Александр Васюков
ЦЗ
99
Егор Ручкин
ЦП
96
Иван Труханский
ЦФ
1
Роман Клюкин
ВР
Остались в запасе
5
Никита Бондаренко
ЦЗ
17
Денис Фролов
ЦФ
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Эдуард Демин
Главный тренер
Олег Гарин
Статистика матча Орел - Динамо Бр
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Олег Корецкий
(Раменское)
Стадион:
Центральный
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