Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Киров - Динамо Бр: обзор матча 02 мая 2026

Динамо Киров
02.05.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Бр
65' Н. Камаев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Киров - Динамо Бр
Завершен
Замена
Тимофей Ситников ️️️️➡️️ Максим Лаук
90' +2
Желтая карточка
Александр Степанов
89'
83'
Замена
Вадим Кондрашов ️️️️➡️️ Егор Тетерлев
Замена
Кирилл Бурыкин ️️️️➡️️ Роман Полковников
66'
Замена
Билал Ахъядов ️️️️➡️️ Стефан Калинов
66'
ГОЛ! 1:0! Николай Камаев
Пас отдал Максим Лаук
65'
62'
Замена
Даниил Коноплев ️️️️➡️️ Александр Шленкин
62'
Замена
Владислав Дрогунов ️️️️➡️️ Арсений Медведев
Замена
Евгений Песиков ️️️️➡️️ Егор Поздняков
53'
Замена
Максим Лаук ️️️️➡️️ Матвей Мартинкевич
45'
18'
Замена
Лев Алим ️️️️➡️️ Дмитрий Пикатов
4'
Желтая карточка
Николай Алешин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Киров
1
Владимир Задирака
ВР
12
Андрей Малых
ЛЗ
27
Александр Чижевский
ЛЗ
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
19
Александр Степанов
ПЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
91
Артем Филиппов
ЛП
98
Егор Поздняков
ЦП
8
Николай Камаев
ПП
7
Роман Полковников
ЦФ
6
Матвей Мартинкевич
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Динамо Бр
1
Тимур Акмурзин
ВР
4
Денис Осокин
ЛЗ
23
Иван Маклаков
ЛЗ
18
Олег Шалаев
ЛЗ
6
Николай Алешин
ПЗ
21
Иван Рапаков
ПЗ
25
Арсений Медведев
ПЗ
20
Дмитрий Пикатов
ЛП
8
Егор Тетерлев
ЦП
12
Артем Медведев
ПП
7
Александр Шленкин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
Динамо Киров
42
Родион Романов
ЦЗ
11
Daniil Maltsev
ЦЗ
17
Максим Лаук
ЦЗ
24
Тимофей Ситников
ЦЗ
17
Евгений Песиков
ЦЗ
31
Кирилл Бурыкин
ЦЗ
93
Билал Ахъядов
ЦЗ
47
Иван Веселков
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
Динамо Бр
13
Артем Ермаков
ЦЗ
2
Ричард Головачев
ЦЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
15
Лев Алим
ЦЗ
10
Владислав Дрогунов
ЦЗ
17
Кирилл Волович
ЦЗ
11
Даниил Коноплев
ЦЗ
14
Вадим Кондрашов
ЦЗ
3-2-3-2
1
Задирака
19
Степанов
12
Малых
29
Игнатович
27
Чижевский
73
Калинов
91
Филиппов
98
Поздняков
8
Камаев
6
Мартинкевич
7
Полковников
3-2-3-1
1
Акмурзин
21
Рапаков
4
Осокин
23
Маклаков
25
Медведев
18
Шалаев
12
Медведев
8
Тетерлев
20
Пикатов
7
Шленкин
6
Мартинкевич
17
Лаук
17
Лаук
6
Мартинкевич
Лаук
24
Ситников
24
Ситников
Лаук
98
Поздняков
17
Песиков
17
Песиков
98
Поздняков
7
Полковников
31
Бурыкин
31
Бурыкин
7
Полковников
73
Калинов
93
Ахъядов
93
Ахъядов
73
Калинов
20
Пикатов
15
Алим
15
Алим
20
Пикатов
25
Медведев
10
Дрогунов
10
Дрогунов
25
Медведев
7
Шленкин
11
Коноплев
11
Коноплев
7
Шленкин
8
Тетерлев
14
Кондрашов
14
Кондрашов
8
Тетерлев
Остались в запасе
Динамо Киров
Динамо Бр
42
Родион Романов
ЦЗ
11
Daniil Maltsev
ЦЗ
47
Иван Веселков
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
13
Артем Ермаков
ЦЗ
2
Ричард Головачев
ЦЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
17
Кирилл Волович
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
Остались в запасе
42
Родион Романов
ЦЗ
11
Daniil Maltsev
ЦЗ
47
Иван Веселков
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
Остались в запасе
13
Артем Ермаков
ЦЗ
2
Ричард Головачев
ЦЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
17
Кирилл Волович
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
Главный тренер
Андрей Канчельскис
Статистика матча Динамо Киров - Динамо Бр
1
1
Всего ударов по воротам
7
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
16
11
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
3
2
Информация о матче
Стадион:
Россия
Новости команд
Все
Динамо Киров
Динамо Бр
Канчельскис объяснил, почему Аргентина победила Египет, уступая 0:2 до 79-й минуты
19:50
Канчельскис: «Моя фамилия есть в гимне «Манчестер Юнайтед», а Роналду – нет»
13:38
4
Канчельскис раскритиковал Инфантино: «Повел себя не как мужик»
Вчера, 17:30
2
Канчельскис дал прогноз, будет ли Аргентина в финале ЧМ-2026
4 июля
2
Канчельскис высказался о волевой победе Бразилии над Японией в 1/16 финала ЧМ-2026
30 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Кировское «Динамо» повысилось в классе под руководством экс-спартаковца
8 июня
5
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
Канчельскис объяснил, почему Аргентина победила Египет, уступая 0:2 до 79-й минуты
19:50
Канчельскис: «Моя фамилия есть в гимне «Манчестер Юнайтед», а Роналду – нет»
13:38
4
Канчельскис раскритиковал Инфантино: «Повел себя не как мужик»
Вчера, 17:30
2
Канчельскис дал прогноз, будет ли Аргентина в финале ЧМ-2026
4 июля
2
Канчельскис высказался о волевой победе Бразилии над Японией в 1/16 финала ЧМ-2026
30 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Киров
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Алания
1 : 2
24.05.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+