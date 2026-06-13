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«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65

13 июня 2026 9:43
Динамо Киров - Динамо-2
14 июн. 2026, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
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1.65
Победа «Динамо Киров»
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14 июня 2026 года в рамках 18-го тура России Второй лиги А встретятся «Динамо Киров» и «Динамо-2».

«Динамо Киров»

Кировский клуб занимает второе место в турнирной таблице (32 очка после 17 туров). Команда демонстрирует впечатляющую стабильность: 12 последних матчей без поражений. «Динамо Киров» обладает лучшей разницей мячей в лиге (+15). Атака хозяев действует результативно – в среднем 2.00 гола за последние пять игр (10 голов в пяти встречах). Оборона выглядит надeжно – всего 0.60 пропущенных в среднем за тот же период. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Динамо Владивосток» (0:0). История личных встреч складывается в пользу кировчан: пять последних очных матчей без поражений, причeм в каждом из них «Динамо Киров» забивало сопернику.

«Динамо-2»

Московский дубль располагается на пятом месте (21 очко). Команда не может выиграть в трeх последних матчах. Атака гостей стабильна – забивают в пяти последних встречах, в среднем 1.60 гола за пять игр (восемь голов в пяти матчах). Однако оборона является слабым местом: клуб пропускает в 16 последних матчах, в среднем 1.60 гола за игру. В прошлом туре «Динамо-2» сыграло вничью с лидером «Динамо Брянск» (2:2). Гости умеют забивать, но их защита регулярно допускает ошибки.

Факты о командах

«Динамо Киров»

  • 2-е место, 32 очка, лучший бомбардир: Николай Камаев (6)
  • За 5 матчей: 2.00 забито, 0.60 пропущено
  • 12 матчей без поражений
  • Лучшая разница мячей в лиге (+15)
  • 5 последних очных матчей без поражений над «Динамо-2»

«Динамо-2»

  • 5-е место, 21 очко, лучший бомбардир: Глеб Мирошниченко (7)
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.60 пропущено
  • 3 матча без побед
  • Забивают в 5 последних матчах
  • Пропускают в 16 последних матчах

Прогноз на матч «Динамо Киров» – «Динамо-2»

«Динамо Киров» является явным фаворитом благодаря длительной беспроигрышной серии, надeжной обороне и высокой результативности. Гости стабильно забивают, но их защита остаeтся крайне уязвимой. Хозяева имеют все шансы продолжить свою серию и одержать победу, при этом, вероятно, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Гол от москвичей маловероятен, учитывая надeжность обороны кировчан.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо Киров» – коэффициент 1.65
  • Тотал голов меньше 2.5

1.65
Победа «Динамо Киров»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Динамо-2 Динамо Киров
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