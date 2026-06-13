14 июня 2026 года в рамках 18-го тура России Второй лиги А встретятся «Динамо Киров» и «Динамо-2».

«Динамо Киров»

Кировский клуб занимает второе место в турнирной таблице (32 очка после 17 туров). Команда демонстрирует впечатляющую стабильность: 12 последних матчей без поражений. «Динамо Киров» обладает лучшей разницей мячей в лиге (+15). Атака хозяев действует результативно – в среднем 2.00 гола за последние пять игр (10 голов в пяти встречах). Оборона выглядит надeжно – всего 0.60 пропущенных в среднем за тот же период. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Динамо Владивосток» (0:0). История личных встреч складывается в пользу кировчан: пять последних очных матчей без поражений, причeм в каждом из них «Динамо Киров» забивало сопернику.

«Динамо-2»

Московский дубль располагается на пятом месте (21 очко). Команда не может выиграть в трeх последних матчах. Атака гостей стабильна – забивают в пяти последних встречах, в среднем 1.60 гола за пять игр (восемь голов в пяти матчах). Однако оборона является слабым местом: клуб пропускает в 16 последних матчах, в среднем 1.60 гола за игру. В прошлом туре «Динамо-2» сыграло вничью с лидером «Динамо Брянск» (2:2). Гости умеют забивать, но их защита регулярно допускает ошибки.

Факты о командах

«Динамо Киров»

2-е место, 32 очка, лучший бомбардир: Николай Камаев (6)

За 5 матчей: 2.00 забито, 0.60 пропущено

12 матчей без поражений

Лучшая разница мячей в лиге (+15)

5 последних очных матчей без поражений над «Динамо-2»

«Динамо-2»

5-е место, 21 очко, лучший бомбардир: Глеб Мирошниченко (7)

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.60 пропущено

3 матча без побед

Забивают в 5 последних матчах

Пропускают в 16 последних матчах

Прогноз на матч «Динамо Киров» – «Динамо-2»

«Динамо Киров» является явным фаворитом благодаря длительной беспроигрышной серии, надeжной обороне и высокой результативности. Гости стабильно забивают, но их защита остаeтся крайне уязвимой. Хозяева имеют все шансы продолжить свою серию и одержать победу, при этом, вероятно, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Гол от москвичей маловероятен, учитывая надeжность обороны кировчан.

Рекомендованные ставки