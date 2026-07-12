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«Челябинск» – «СКА-Хабаровск»: кто победит в матче 1 тура Первой лиги России 2026

12 июля 2026 9:11
Челябинск - СКА-Хабаровск
13 июл. 2026, понедельник 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
4.20
Победа «СКА-Хабаровск»
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Матч 1 тура Первой лиги России между «Челябинск» и «СКА-Хабаровск» пройдет 13 июля 2026 года в Челябинске. Хозяева подходят к старту сезона с серьезными проблемами в обороне – они пропускают в среднем два гола за матч, и их последние товарищеские встречи не внушают оптимизма. Гости, напротив, демонстрируют впечатляющую результативность, забивая в среднем два гола за игру, и имеют преимущество в очных встречах. Сможет ли «Челябинск» дать бой фавориту на своем поле, или «СКА-Хабаровск» продолжит свою голевую серию и добьется победы в стартовом туре?

Кто победит в матче

«Челябинск» подходит к игре с нестабильной статистикой: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда провела несколько товарищеских встреч, в которых сыграла вничью с «Торпедо Миасс» (2:2) и «Уралом» (1:1), но также потерпела разгромное поражение от «Урала» (0:3). В очных встречах со «СКА-Хабаровск» у «Челябинска» нет преимущества – за последние три матча команды дважды сыграли вничью (2:2 и 1:1) и один раз уступили (1:2), что создает определенное психологическое давление, хотя домашняя поддержка может стать фактором.

«СКА-Хабаровск» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда уверенно завершила прошлый сезон, обыграв «Нефтехимик» (2:0), и провела хорошие товарищеские матчи, включая победу над «Красное Знамя Ногинск» (4:1) и ничью с «Велесом» (2:2). В очных встречах с «Челябинском» «СКА-Хабаровск» не проигрывает – одна победа и две ничьи в трех последних матчах, что дает им психологическое преимущество перед стартом нового сезона.

Итоговый вывод: «СКА-Хабаровск» имеет преимущество в атакующей эффективности и истории личных встреч, тогда как «Челябинск» уступает в надежности обороны и стабильности. Учитывая эти факторы, победа гостей выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «СКА-Хабаровск».

Форма и история личных встреч

«Челябинск» пропускает в среднем два гола за игру и нестабилен в защите, тогда как «СКА-Хабаровск» стабильно забивает и имеет преимущество в очных встречах – одна победа и две ничьи в трех последних матчах. Это дает гостям серьезное психологическое преимущество перед этой игрой.

Личные встречи
33% (1)
67% (2)
0% (0)
6
Забитых мячей
4
2
В среднем за матч
1.33
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Челябинск
3 : 1
13.07.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Челябинск
2 : 2
11.04.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
14.09.2025
Челябинск

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
24
Николай Придава
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
91
Руслан Байтуков
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
17
Баба Н'Диайе
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
СКА-Хабаровск
16
Виталий Ботнарь
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
4
Давид Шавлохов
ЦЗ
3
Константин Плиев
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
13
Данила Янов
АП
50
Степан Глотов
ЛВ
9
Хакобо Алькальде
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
55
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
18
Константин Кертанов
АП
29
Матвей Урванцев
ЦФ
33
Denis Pokotylo
ЦФ
СКА-Хабаровск
73
Михаил Штепа
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
66
Садыг Багиев
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
82
Демьян Илиев
АП
54
Вадим Вшивков
ЛВ
14
Владислав Брагин
ЦФ
3-2-2-3
24
Придава
50
Лысцов
21
Бердников
91
Байтуков
6
Макаров
70
Левин
77
Самойлов
10
Гаджимурадов
17
Н'Диайе
7
Сафронов
4-1-1-2-1
16
Ботнарь
4
Шавлохов
3
Плиев
61
Ужгин
29
Мухин
24
Горелишвили
8
Маркитесов
13
Янов
50
Глотов
9
Алькальде
24
Придава
18
Кертанов
18
Кертанов
24
Придава
17
Н'Диайе
29
Урванцев
29
Урванцев
17
Н'Диайе
4
Шавлохов
91
Носков
91
Носков
4
Шавлохов
8
Маркитесов
66
Багиев
66
Багиев
8
Маркитесов
13
Янов
20
Школик
20
Школик
13
Янов
54
Вшивков
54
Вшивков
9
Алькальде
14
Брагин
14
Брагин
9
Алькальде
Остались в запасе
Челябинск
СКА-Хабаровск
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
55
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
33
Denis Pokotylo
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
73
Михаил Штепа
ВР
82
Демьян Илиев
АП
Главный тренер
Михаил Семенов
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
55
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
33
Denis Pokotylo
ЦФ
Остались в запасе
73
Михаил Штепа
ВР
82
Демьян Илиев
АП
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Михаил Семенов

Прогноз на победителя

«СКА-Хабаровск» имеет более организованную атаку и преимущество в личных встречах, тогда как «Челябинск» испытывает серьезные проблемы в обороне, пропуская в среднем два гола за игру. Учитывая эти факторы, победа «СКА-Хабаровск» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 4,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура Первой лиги России между «Челябинск» и «СКА-Хабаровск» состоится 13 июля 2026 года в Челябинске и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Челябинск» – «СКА-Хабаровск»: Смотреть онлайн

4.20
Победа «СКА-Хабаровск»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Челябинск
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