Матч 1 тура Первой лиги России между «Челябинск» и «СКА-Хабаровск» пройдет 13 июля 2026 года в Челябинске. Хозяева подходят к старту сезона с серьезными проблемами в обороне – они пропускают в среднем два гола за матч, и их последние товарищеские встречи не внушают оптимизма. Гости, напротив, демонстрируют впечатляющую результативность, забивая в среднем два гола за игру, и имеют преимущество в очных встречах. Сможет ли «Челябинск» дать бой фавориту на своем поле, или «СКА-Хабаровск» продолжит свою голевую серию и добьется победы в стартовом туре?

Кто победит в матче

«Челябинск» подходит к игре с нестабильной статистикой: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда провела несколько товарищеских встреч, в которых сыграла вничью с «Торпедо Миасс» (2:2) и «Уралом» (1:1), но также потерпела разгромное поражение от «Урала» (0:3). В очных встречах со «СКА-Хабаровск» у «Челябинска» нет преимущества – за последние три матча команды дважды сыграли вничью (2:2 и 1:1) и один раз уступили (1:2), что создает определенное психологическое давление, хотя домашняя поддержка может стать фактором.

«СКА-Хабаровск» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда уверенно завершила прошлый сезон, обыграв «Нефтехимик» (2:0), и провела хорошие товарищеские матчи, включая победу над «Красное Знамя Ногинск» (4:1) и ничью с «Велесом» (2:2). В очных встречах с «Челябинском» «СКА-Хабаровск» не проигрывает – одна победа и две ничьи в трех последних матчах, что дает им психологическое преимущество перед стартом нового сезона.

Итоговый вывод: «СКА-Хабаровск» имеет преимущество в атакующей эффективности и истории личных встреч, тогда как «Челябинск» уступает в надежности обороны и стабильности. Учитывая эти факторы, победа гостей выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «СКА-Хабаровск».

Форма и история личных встреч

«Челябинск» пропускает в среднем два гола за игру и нестабилен в защите, тогда как «СКА-Хабаровск» стабильно забивает и имеет преимущество в очных встречах – одна победа и две ничьи в трех последних матчах. Это дает гостям серьезное психологическое преимущество перед этой игрой.

Прогноз на победителя

«СКА-Хабаровск» имеет более организованную атаку и преимущество в личных встречах, тогда как «Челябинск» испытывает серьезные проблемы в обороне, пропуская в среднем два гола за игру. Учитывая эти факторы, победа «СКА-Хабаровск» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 4,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура Первой лиги России между «Челябинск» и «СКА-Хабаровск» состоится 13 июля 2026 года в Челябинске и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.