Расписание матчей
Россия. PARI Первая лига
СКА-Хабаровск - Челябинск
СКА-Хабаровск - Челябинск: онлайн-трансляция 14 сентября 2025
СКА-Хабаровск
14.09.2025, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
- : -
Не начался
Челябинск
Матч
Таблица
Статистика матча СКА-Хабаровск - Челябинск
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск
Челябинск
«Челябинск» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025
23 августа, 13:50
«СКА-Хабаровск» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 6.00
23 августа, 13:15
«Челябинск» – «Сокол»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 7.50
22 августа, 16:35
«Челябинск» – «Сокол»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.88
22 августа, 09:16
Игрок «СКА-Хабаровска»: «Пожал руку Месси и не хотел потом мыть»
20 августа, 12:57
1
«СКА-Хабаровск» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 6.00
23 августа, 13:15
Игрок «СКА-Хабаровска»: «Пожал руку Месси и не хотел потом мыть»
20 августа, 12:57
1
«Волга» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2025
17 августа, 15:50
«Волга» – «СКА-Хабаровск»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.5
16 августа, 15:50
Мостовой предложил Абаскалю возглавить клуб Первой лиги
10 августа, 20:54
2
«Челябинск» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025
23 августа, 13:50
«Челябинск» – «Сокол»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 7.50
22 августа, 16:35
«Челябинск» – «Сокол»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.88
22 августа, 09:16
«Спартак Кострома» – «Челябинск»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.90
16 августа, 08:25
«Челябинск» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025
9 августа, 13:50
Больше новостей
Россия. PARI Первая лига
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина
- : -
29.08.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
СКА-Хабаровск
- : -
30.08.2025
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Енисей
- : -
30.08.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга
- : -
30.08.2025
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
- : -
30.08.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина
- : -
29.08.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
СКА-Хабаровск
- : -
30.08.2025
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Енисей
- : -
30.08.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга
- : -
30.08.2025
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
- : -
30.08.2025
Чайка
Последние матчи
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
24.08.2025
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск
3 : 1
23.08.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Волга
1 : 0
17.08.2025
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Спартак К
2 : 1
17.08.2025
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
10.08.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
24.08.2025
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Волга
1 : 0
17.08.2025
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
10.08.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
03.08.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Енисей
1 : 2
27.07.2025
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск
3 : 1
23.08.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Спартак К
2 : 1
17.08.2025
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Челябинск
1 : 0
09.08.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
КАМАЗ
2 : 1
02.08.2025
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Челябинск
1 : 0
26.07.2025
Ротор
Архив
