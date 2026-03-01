Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «СКА-Хабаровска», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «СКА-Хабаровск»