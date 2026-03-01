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  • «Чайка» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Чайка» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 14:50
Чайка
01.03.2026, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
СКА-Хабаровск
41' Г. Пополитов
35' С. Глотов 51' Х. Алькальде 65' С. Глотов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
58
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
18
Иван Иванов
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
18
Артем Соколов
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
20
Станислав Библик
ЦФ
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
ВР
4
Олег Кожемякин
ЦЗ
3
Константин Плиев
ЦЗ
4
Давид Шавлохов
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
20
Жорди Тур
ЦП
13
Данила Янов
АП
9
Хакобо Алькальде
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
50
Степан Глотов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Чайка
35
Никита Павлов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
20
Александр Роспутько
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
14
Никита Посмашный
ЦП
9
D. Gagua
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
65
Андрей Бойко
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
78
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
17
Андрей Анисимов
ОП
22
Андрей Путилов
ЦП
19
Вадим Вшивков
ЦП
82
Демьян Илиев
АП
11
Владислав Брагин
ЦФ
3-3-2-2
58
Фадеев
23
Иванников
27
Крутовских
66
Петин
74
Гузиев
18
Иванов
22
Чобанов
18
Соколов
25
Гуляев
20
Библик
11
Пополитов
3-2-1-1-3
78
Имамов
4
Кожемякин
3
Плиев
4
Шавлохов
71
Мастерной
44
Гурбан
20
Тур
13
Янов
50
Глотов
10
Алиев
9
Алькальде
66
Петин
2
Гапечкин
2
Гапечкин
66
Петин
18
Иванов
7
Джебов
7
Джебов
18
Иванов
25
Гуляев
70
Червяков
70
Червяков
25
Гуляев
13
Янов
38
Алейников
38
Алейников
13
Янов
10
Алиев
17
Анисимов
17
Анисимов
10
Алиев
50
Глотов
19
Вшивков
19
Вшивков
50
Глотов
9
Алькальде
11
Брагин
11
Брагин
9
Алькальде
Остались в запасе
Чайка
СКА-Хабаровск
35
Никита Павлов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
20
Александр Роспутько
ОП
14
Никита Посмашный
ЦП
9
D. Gagua
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
96
Алексей Кузнецов
ВР
65
Андрей Бойко
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
78
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
22
Андрей Путилов
ЦП
82
Демьян Илиев
АП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
20
Александр Роспутько
ОП
14
Никита Посмашный
ЦП
9
D. Gagua
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
65
Андрей Бойко
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
78
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
22
Андрей Путилов
ЦП
82
Демьян Илиев
АП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Чайка - СКА-Хабаровск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «СКА-Хабаровска», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «СКА-Хабаровск»

«Чайка» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Чайка
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