01.03.2026, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
3-3-2-2
58
Фадеев
23
Иванников
27
Крутовских
66
Петин
74
Гузиев
18
Иванов
22
Чобанов
18
Соколов
25
Гуляев
20
Библик
11
Пополитов
3-2-1-1-3
78
Имамов
4
Кожемякин
3
Плиев
4
Шавлохов
71
Мастерной
44
Гурбан
20
Тур
13
Янов
50
Глотов
10
Алиев
9
Алькальде
66
Петин
2
Гапечкин
2
Гапечкин
66
Петин
18
Иванов
7
Джебов
7
Джебов
18
Иванов
25
Гуляев
70
Червяков
70
Червяков
25
Гуляев
13
Янов
38
Алейников
38
Алейников
13
Янов
10
Алиев
17
Анисимов
17
Анисимов
10
Алиев
50
Глотов
19
Вшивков
19
Вшивков
50
Глотов
9
Алькальде
11
Брагин
11
Брагин
9
Алькальде
Остались в запасе
Чайка
СКА-Хабаровск
35
Никита Павлов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
20
Александр Роспутько
ОП
14
Никита Посмашный
ЦП
9
D. Gagua
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
96
Алексей Кузнецов
ВР
65
Андрей Бойко
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
78
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
22
Андрей Путилов
ЦП
82
Демьян Илиев
АП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
20
Александр Роспутько
ОП
14
Никита Посмашный
ЦП
9
D. Gagua
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
65
Андрей Бойко
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
78
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
22
Андрей Путилов
ЦП
82
Демьян Илиев
АП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Чайка - СКА-Хабаровск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «СКА-Хабаровска», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»