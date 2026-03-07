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  • «Челябинск» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«Челябинск» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 13:20
Челябинск
07.03.2026, суббота, 14:30
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
3 : 3
Завершен
Спартак К
11' Р. Гаджимурадов (П) 35' В. Эза 89' Г. Гонгадзе
24' Ф. Гогич 43' А. Калмыков 70' А. Калмыков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
18
Константин Кертанов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Спартак К
25
Даниэль Саппа
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
88
Фарук Гогич
ЦП
90
Джордже Пантелич
ЦП
9
Давид Хубаев
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Челябинск
34
Даниил Голиков
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
44
Игорь Русяев
ЦЗ
17
Баба Н'Диайе
ЦП
74
Ефим Станиславчук
АП
15
Денис Пушкарев
ЛВ
9
Никита Зырянов
ЦФ
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
11
Егор Назаренко
АП
77
Илья Мещеряков
ПП
9
Марат Тлехугов
ПВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
2-1-2-3-2
93
Тусеев
2
Жиров
21
Бердников
19
Байтуков
77
Самойлов
70
Левин
72
Комиссаров
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
88
Эза
10
Гонгадзе
4-1-3-2
25
Саппа
78
Киселев
5
Жилмостных
4
Супранович
18
Игнатьев
35
Енин
88
Гогич
90
Пантелич
9
Хубаев
11
Боков
90
Калмыков
72
Комиссаров
5
Гатин
5
Гатин
72
Комиссаров
88
Эза
17
Н'Диайе
17
Н'Диайе
88
Эза
77
Самойлов
15
Пушкарев
15
Пушкарев
77
Самойлов
18
Игнатьев
23
Лях
23
Лях
18
Игнатьев
9
Хубаев
69
Чурсин
69
Чурсин
9
Хубаев
11
Боков
9
Тлехугов
9
Тлехугов
11
Боков
90
Калмыков
38
Чупаев
38
Чупаев
90
Калмыков
Остались в запасе
Челябинск
Спартак К
34
Даниил Голиков
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
44
Игорь Русяев
ЦЗ
74
Ефим Станиславчук
АП
9
Никита Зырянов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
68
Михаил Гайдаш
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
11
Егор Назаренко
АП
77
Илья Мещеряков
ПП
22
Георгий Уридия
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
44
Игорь Русяев
ЦЗ
74
Ефим Станиславчук
АП
9
Никита Зырянов
ЦФ
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
11
Егор Назаренко
АП
77
Илья Мещеряков
ПП
22
Георгий Уридия
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Челябинск - Спартак К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Спартака» Кострома, 23-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «Спартак» Кострома

«Челябинск» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Спартак К Челябинск
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