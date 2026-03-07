07.03.2026, суббота, 14:30
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Челябинск
Челябинск
2-1-2-3-2
93
Тусеев
2
Жиров
21
Бердников
19
Байтуков
77
Самойлов
70
Левин
72
Комиссаров
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
88
Эза
10
Гонгадзе
4-1-3-2
25
Саппа
78
Киселев
5
Жилмостных
4
Супранович
18
Игнатьев
35
Енин
88
Гогич
90
Пантелич
9
Хубаев
11
Боков
90
Калмыков
72
Комиссаров
5
Гатин
5
Гатин
72
Комиссаров
88
Эза
17
Н'Диайе
17
Н'Диайе
88
Эза
77
Самойлов
15
Пушкарев
15
Пушкарев
77
Самойлов
18
Игнатьев
23
Лях
23
Лях
18
Игнатьев
9
Хубаев
69
Чурсин
69
Чурсин
9
Хубаев
11
Боков
9
Тлехугов
9
Тлехугов
11
Боков
90
Калмыков
38
Чупаев
38
Чупаев
90
Калмыков
Остались в запасе
Челябинск
Спартак К
34
Даниил Голиков
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
44
Игорь Русяев
ЦЗ
74
Ефим Станиславчук
АП
9
Никита Зырянов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
68
Михаил Гайдаш
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
11
Егор Назаренко
АП
77
Илья Мещеряков
ПП
22
Георгий Уридия
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
44
Игорь Русяев
ЦЗ
74
Ефим Станиславчук
АП
9
Никита Зырянов
ЦФ
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
11
Егор Назаренко
АП
77
Илья Мещеряков
ПП
22
Георгий Уридия
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Челябинск - Спартак К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Спартака» Кострома, 23-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «Спартак» Кострома
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»