28.02.2026, суббота, 13:00
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Сокол
Сокол
3-2-1-3-1
1
Крайков
33
Глойдман
50
Быков
6
Печенкин
19
Бутаев
2
Чуриков
8
Кахриманович
97
Пасевич
77
Лазарев
7
Гурциев
11
Голиянин
4-2-3-1
93
Тусеев
21
Бердников
15
Кочиев
2
Жиров
66
Гудков
77
Самойлов
70
Левин
10
Гаджимурадов
72
Комиссаров
18
Кертанов
10
Гонгадзе
2
Чуриков
16
Поярков
16
Поярков
2
Чуриков
77
Лазарев
51
Синяк
51
Синяк
77
Лазарев
8
Кахриманович
77
Сасин
77
Сасин
8
Кахриманович
7
Гурциев
13
Киреенко
13
Киреенко
7
Гурциев
33
Глойдман
90
Кутовой
90
Кутовой
33
Глойдман
10
Гаджимурадов
8
Палкин
8
Палкин
10
Гаджимурадов
72
Комиссаров
5
Гатин
5
Гатин
72
Комиссаров
Остались в запасе
Сокол
Челябинск
36
Михаил Левашов
ВР
11
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
34
Даниил Голиков
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЦЗ
17
Баба Н'Диайе
ЦП
74
Ефим Станиславчук
АП
16
Денис Пушкарев
ЛВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
11
Владислав Костин
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЦЗ
17
Баба Н'Диайе
ЦП
74
Ефим Станиславчук
АП
16
Денис Пушкарев
ЛВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Сокол - Челябинск
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Челябинска», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Челябинск»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»