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  • «Сокол» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Сокол» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 11:50
Сокол
28.02.2026, суббота, 13:00
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Челябинск
29' Р. Гаджимурадов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
8
Амир Кахриманович
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
72
Тимофей Комиссаров
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
77
Дмитрий Сасин
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
11
Владислав Костин
ЦФ
Челябинск
34
Даниил Голиков
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
44
Игорь Русяев
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
16
Денис Пушкарев
ЛВ
17
Баба Н'Диайе
ЦП
74
Ефим Станиславчук
АП
88
Вилфрид Эза
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Крайков
33
Глойдман
50
Быков
6
Печенкин
19
Бутаев
2
Чуриков
8
Кахриманович
97
Пасевич
77
Лазарев
7
Гурциев
11
Голиянин
4-2-3-1
93
Тусеев
21
Бердников
15
Кочиев
2
Жиров
66
Гудков
77
Самойлов
70
Левин
10
Гаджимурадов
72
Комиссаров
18
Кертанов
10
Гонгадзе
2
Чуриков
16
Поярков
16
Поярков
2
Чуриков
77
Лазарев
51
Синяк
51
Синяк
77
Лазарев
8
Кахриманович
77
Сасин
77
Сасин
8
Кахриманович
7
Гурциев
13
Киреенко
13
Киреенко
7
Гурциев
33
Глойдман
90
Кутовой
90
Кутовой
33
Глойдман
10
Гаджимурадов
8
Палкин
8
Палкин
10
Гаджимурадов
72
Комиссаров
5
Гатин
5
Гатин
72
Комиссаров
Остались в запасе
Сокол
Челябинск
36
Михаил Левашов
ВР
11
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
34
Даниил Голиков
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЦЗ
17
Баба Н'Диайе
ЦП
74
Ефим Станиславчук
АП
16
Денис Пушкарев
ЛВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
11
Владислав Костин
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЦЗ
17
Баба Н'Диайе
ЦП
74
Ефим Станиславчук
АП
16
Денис Пушкарев
ЛВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Сокол - Челябинск
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Челябинска», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Челябинск»

«Сокол» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Челябинск Сокол
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