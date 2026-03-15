15.03.2026, воскресенье, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Волга
Волга
4-1-3-2
23
Бабурин
3
Красильниченко
15
Тихий
99
Костин
4
Ибрагимов
9
Фольмер
17
Гершун
55
Саплинов
8
Рахманов
14
Яковлев
77
Багателия
3-2-3-2
93
Тусеев
15
Кочиев
2
Жиров
21
Бердников
77
Самойлов
70
Левин
10
Гаджимурадов
18
Кертанов
72
Комиссаров
10
Гонгадзе
88
Эза
77
Багателия
6
Умников
6
Умников
77
Багателия
9
Фольмер
37
Воронин
37
Воронин
9
Фольмер
8
Рахманов
28
Новиков
28
Новиков
8
Рахманов
17
Гершун
19
Руденко
19
Руденко
17
Гершун
14
Яковлев
99
Каменщиков
99
Каменщиков
14
Яковлев
70
Левин
33
Агаев
33
Агаев
70
Левин
88
Эза
19
Байтуков
19
Байтуков
88
Эза
77
Самойлов
46
Першин
46
Першин
77
Самойлов
21
Бердников
17
Н'Диайе
17
Н'Диайе
21
Бердников
72
Комиссаров
15
Пушкарев
15
Пушкарев
72
Комиссаров
Остались в запасе
Волга
Челябинск
97
Денис Еремеев
ВР
1
Александр Довгаль
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
7
Артур Мурза
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
34
Даниил Голиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
97
Денис Еремеев
ВР
1
Александр Довгаль
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
7
Артур Мурза
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Волга - Челябинск
1
Всего ударов по воротам
2
2
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Челябинска», 24-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»