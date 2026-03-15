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  • «Волга» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Волга» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 13:50
Волга
15.03.2026, воскресенье, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Челябинск
48' И. Гершун 56' В. Яковлев
74' Б. Н'Диайе 85' Н. Першин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
23
Егор Бабурин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
17
Игорь Гершун
ЛВ
77
Лука Багателия
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
18
Константин Кертанов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Волга
97
Денис Еремеев
ВР
1
Александр Довгаль
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
6
Михаил Умников
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
37
Евгений Воронин
ПВ
28
Данил Новиков
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Челябинск
34
Даниил Голиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
46
Никита Першин
ОП
17
Баба Н'Диайе
АП
15
Денис Пушкарев
ЛВ
4-1-3-2
23
Бабурин
3
Красильниченко
15
Тихий
99
Костин
4
Ибрагимов
9
Фольмер
17
Гершун
55
Саплинов
8
Рахманов
14
Яковлев
77
Багателия
3-2-3-2
93
Тусеев
15
Кочиев
2
Жиров
21
Бердников
77
Самойлов
70
Левин
10
Гаджимурадов
18
Кертанов
72
Комиссаров
10
Гонгадзе
88
Эза
77
Багателия
6
Умников
6
Умников
77
Багателия
9
Фольмер
37
Воронин
37
Воронин
9
Фольмер
8
Рахманов
28
Новиков
28
Новиков
8
Рахманов
17
Гершун
19
Руденко
19
Руденко
17
Гершун
14
Яковлев
99
Каменщиков
99
Каменщиков
14
Яковлев
70
Левин
33
Агаев
33
Агаев
70
Левин
88
Эза
19
Байтуков
19
Байтуков
88
Эза
77
Самойлов
46
Першин
46
Першин
77
Самойлов
21
Бердников
17
Н'Диайе
17
Н'Диайе
21
Бердников
72
Комиссаров
15
Пушкарев
15
Пушкарев
72
Комиссаров
Остались в запасе
Волга
Челябинск
97
Денис Еремеев
ВР
1
Александр Довгаль
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
7
Артур Мурза
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
34
Даниил Голиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
97
Денис Еремеев
ВР
1
Александр Довгаль
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
7
Артур Мурза
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Волга - Челябинск
1
Всего ударов по воротам
2
2
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Челябинска», 24-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Челябинск»

«Волга» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Челябинск Волга
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