07.03.2026, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-2-2-2-1
1
Штепа
3
Плиев
91
Суслов
23
Чистяков
5
Морозов
10
Зарыпбеков
11
Коновалов
10
Жигулев
18
Николаев
44
Кухарчук
28
Хубулов
3-2-1-1-3
96
Кузнецов
4
Шавлохов
4
Кожемякин
3
Плиев
44
Гурбан
71
Мастерной
20
Тур
13
Янов
9
Алькальде
50
Глотов
10
Алиев
18
Николаев
29
Гордиюк
29
Гордиюк
18
Николаев
23
Чистяков
14
Сидоренко
14
Сидоренко
23
Чистяков
28
Хубулов
30
Халилов
30
Халилов
28
Хубулов
10
Жигулев
7
Антонов
7
Антонов
10
Жигулев
44
Кухарчук
6
Тарба
6
Тарба
44
Кухарчук
71
Мастерной
91
Носков
91
Носков
71
Мастерной
50
Глотов
38
Алейников
38
Алейников
50
Глотов
20
Тур
17
Анисимов
17
Анисимов
20
Тур
9
Алькальде
19
Вшивков
19
Вшивков
9
Алькальде
3
Плиев
11
Брагин
11
Брагин
3
Плиев
Остались в запасе
Черноморец
СКА-Хабаровск
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
9
Даниил Анциперов
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
65
Андрей Бойко
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
78
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
22
Андрей Путилов
ЦП
82
Демьян Илиев
АП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
9
Даниил Анциперов
ЦФ
Остались в запасе
65
Андрей Бойко
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
78
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
22
Андрей Путилов
ЦП
82
Демьян Илиев
АП
Главный тренер
Денис Попов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Черноморец - СКА-Хабаровск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «СКА-Хабаровска», 23-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «СКА-Хабаровск»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»