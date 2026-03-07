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  • «Черноморец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«Черноморец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 13:50
Черноморец
07.03.2026, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
13' А. Хубулов 16' А. Хубулов 62' А. Хубулов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
11
Игорь Коновалов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
18
Олег Николаев
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
4
Давид Шавлохов
ЦЗ
4
Олег Кожемякин
ЦЗ
3
Константин Плиев
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
20
Жорди Тур
ЦП
13
Данила Янов
АП
10
Камран Алиев
ЦФ
50
Степан Глотов
ЦФ
9
Хакобо Алькальде
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
29
Тимофей Гордиюк
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
14
Дмитрий Сидоренко
ЦП
30
Максим Халилов
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
9
Даниил Анциперов
ЦФ
СКА-Хабаровск
65
Андрей Бойко
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
78
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
17
Андрей Анисимов
ОП
19
Вадим Вшивков
ЦП
22
Андрей Путилов
ЦП
82
Демьян Илиев
АП
11
Владислав Брагин
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Штепа
3
Плиев
91
Суслов
23
Чистяков
5
Морозов
10
Зарыпбеков
11
Коновалов
10
Жигулев
18
Николаев
44
Кухарчук
28
Хубулов
3-2-1-1-3
96
Кузнецов
4
Шавлохов
4
Кожемякин
3
Плиев
44
Гурбан
71
Мастерной
20
Тур
13
Янов
9
Алькальде
50
Глотов
10
Алиев
18
Николаев
29
Гордиюк
29
Гордиюк
18
Николаев
23
Чистяков
14
Сидоренко
14
Сидоренко
23
Чистяков
28
Хубулов
30
Халилов
30
Халилов
28
Хубулов
10
Жигулев
7
Антонов
7
Антонов
10
Жигулев
44
Кухарчук
6
Тарба
6
Тарба
44
Кухарчук
71
Мастерной
91
Носков
91
Носков
71
Мастерной
50
Глотов
38
Алейников
38
Алейников
50
Глотов
20
Тур
17
Анисимов
17
Анисимов
20
Тур
9
Алькальде
19
Вшивков
19
Вшивков
9
Алькальде
3
Плиев
11
Брагин
11
Брагин
3
Плиев
Остались в запасе
Черноморец
СКА-Хабаровск
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
9
Даниил Анциперов
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
65
Андрей Бойко
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
78
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
22
Андрей Путилов
ЦП
82
Демьян Илиев
АП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
9
Даниил Анциперов
ЦФ
Остались в запасе
65
Андрей Бойко
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
78
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
22
Андрей Путилов
ЦП
82
Демьян Илиев
АП
Главный тренер
Денис Попов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Черноморец - СКА-Хабаровск
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Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «СКА-Хабаровска», 23-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «СКА-Хабаровск»

«Черноморец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Черноморец
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