«СКА-Хабаровск» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.65

«КАМАЗ» – «Факел»: прогноз и ставки на матч 11 августа 2025 с коэффициентом 2.15

Мостовой предложил Абаскалю возглавить клуб Первой лиги

«СКА-Хабаровск» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.65

«СКА-Хабаровск» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 1.85

«Енисей» – «СКА-Хабаровск»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.80

«Уфа» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025