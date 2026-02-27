27.02.2026, пятница, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
4-3-3
31
Анисимов
3
Маругин
15
Бурко
5
Ратников
76
Суханов
53
Дерюгин
8
Шамкин
12
Ревазов
10
Караев
10
Защепкин
28
Султонов
3-1-2-3-1
18
Цулая
4
Пенчиков
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
70
Ахлинви
99
Гулиев
14
Брнович
10
Богданец
18
Попов
7
Рейес
18
Игнатьев
10
Защепкин
83
Лайкин
83
Лайкин
10
Защепкин
28
Султонов
79
Семенов
79
Семенов
28
Султонов
8
Шамкин
7
Рощин
7
Рощин
8
Шамкин
10
Караев
22
Солодухин
22
Солодухин
10
Караев
12
Ревазов
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
12
Ревазов
99
Гулиев
21
Раздорских
21
Раздорских
99
Гулиев
10
Богданец
77
Плотников
77
Плотников
10
Богданец
18
Игнатьев
21
Максимов
21
Максимов
18
Игнатьев
Остались в запасе
КАМАЗ
Арсенал
30
Евгений Замерец
ВР
53
Вячеслав Коробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
45
Владислав Давыдов
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
Главный тренер
Антон Хазов
39
Матвей Холин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
24
Илья Азявин
АП
22
Алан Цараев
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
53
Вячеслав Коробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
45
Владислав Давыдов
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
Остались в запасе
39
Матвей Холин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
24
Илья Азявин
АП
22
Алан Цараев
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча КАМАЗ - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Арсенала», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Арсенал»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»