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  • «КАМАЗ» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

«КАМАЗ» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

27 февраля, 16:50
КАМАЗ
27.02.2026, пятница, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
90' В. Семенов
29' М. Ахлинви
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
70
Маттео Ахлинви
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
53
Вячеслав Коробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
45
Владислав Давыдов
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
7
Антон Рощин
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
Арсенал
39
Матвей Холин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
77
Даниил Плотников
ЦП
24
Илья Азявин
АП
22
Алан Цараев
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
10
Степан Обрывков
ЦФ
4-3-3
31
Анисимов
3
Маругин
15
Бурко
5
Ратников
76
Суханов
53
Дерюгин
8
Шамкин
12
Ревазов
10
Караев
10
Защепкин
28
Султонов
3-1-2-3-1
18
Цулая
4
Пенчиков
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
70
Ахлинви
99
Гулиев
14
Брнович
10
Богданец
18
Попов
7
Рейес
18
Игнатьев
10
Защепкин
83
Лайкин
83
Лайкин
10
Защепкин
28
Султонов
79
Семенов
79
Семенов
28
Султонов
8
Шамкин
7
Рощин
7
Рощин
8
Шамкин
10
Караев
22
Солодухин
22
Солодухин
10
Караев
12
Ревазов
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
12
Ревазов
99
Гулиев
21
Раздорских
21
Раздорских
99
Гулиев
10
Богданец
77
Плотников
77
Плотников
10
Богданец
18
Игнатьев
21
Максимов
21
Максимов
18
Игнатьев
Остались в запасе
КАМАЗ
Арсенал
30
Евгений Замерец
ВР
53
Вячеслав Коробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
45
Владислав Давыдов
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
Главный тренер
Антон Хазов
39
Матвей Холин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
24
Илья Азявин
АП
22
Алан Цараев
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
53
Вячеслав Коробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
45
Владислав Давыдов
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
Остались в запасе
39
Матвей Холин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
24
Илья Азявин
АП
22
Алан Цараев
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча КАМАЗ - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Арсенала», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ»«Арсенал»

«КАМАЗ» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Арсенал КАМАЗ
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