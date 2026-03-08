08.03.2026, воскресенье, 11:00
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Енисей
Енисей
3-1-3-3
50
Шамов
33
Масловский
5
Эмерсон
55
Богатырев
21
Иванов
25
Шершов
6
Батырев
87
Мазурин
9
Раткович
43
Гилязетдинов
24
Погосов
3-1-1-3-2
30
Замерец
3
Маругин
15
Бурко
13
Семенов
83
Лайкин
7
Аюкин
28
Султонов
53
Дерюгин
24
Шамкин
9
Караев
77
Ревазов
43
Гилязетдинов
49
Кенфак
49
Кенфак
43
Гилязетдинов
9
Раткович
75
Окладников
75
Окладников
9
Раткович
13
Семенов
5
Ратников
5
Ратников
13
Семенов
28
Султонов
79
Семенов
79
Семенов
28
Султонов
83
Лайкин
10
Защепкин
10
Защепкин
83
Лайкин
9
Караев
22
Солодухин
22
Солодухин
9
Караев
77
Ревазов
14
Абдуллаев
14
Абдуллаев
77
Ревазов
Остались в запасе
Енисей
КАМАЗ
1
Станислав Антипин
ВР
79
Руслан Юнусов
ВР
3
Ян Цесь
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
10
Азер Алиев
ПП
44
Михаил Тихонов
ПВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
95
Вячеслав Коробов
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
69
Владислав Давыдов
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
91
Антон Рощин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
1
Станислав Антипин
ВР
79
Руслан Юнусов
ВР
3
Ян Цесь
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
10
Азер Алиев
ПП
44
Михаил Тихонов
ПВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Остались в запасе
95
Вячеслав Коробов
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
69
Владислав Давыдов
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
91
Антон Рощин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Енисей - КАМАЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «КАМАЗа», 23-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 11:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «КАМАЗ»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»