Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Енисей» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Енисей» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Вчера, 10:18
Енисей
08.03.2026, воскресенье, 11:00
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
87' А. Окладников
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
5
Эмерсон
ЦЗ
21
Егор Иванов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
25
Никита Шершов
ЛВ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
9
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
13
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
24
Даниил Шамкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
77
Ацамаз Ревазов
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
9
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Енисей
1
Станислав Антипин
ВР
79
Руслан Юнусов
ВР
3
Ян Цесь
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
10
Азер Алиев
ПП
49
Оливье Кенфак
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
КАМАЗ
95
Вячеслав Коробов
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
69
Владислав Давыдов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
91
Антон Рощин
АП
10
Роман Защепкин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
14
Сурхайхан Абдуллаев
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
3-1-3-3
50
Шамов
33
Масловский
5
Эмерсон
55
Богатырев
21
Иванов
25
Шершов
6
Батырев
87
Мазурин
9
Раткович
43
Гилязетдинов
24
Погосов
3-1-1-3-2
30
Замерец
3
Маругин
15
Бурко
13
Семенов
83
Лайкин
7
Аюкин
28
Султонов
53
Дерюгин
24
Шамкин
9
Караев
77
Ревазов
43
Гилязетдинов
49
Кенфак
49
Кенфак
43
Гилязетдинов
9
Раткович
75
Окладников
75
Окладников
9
Раткович
13
Семенов
5
Ратников
5
Ратников
13
Семенов
28
Султонов
79
Семенов
79
Семенов
28
Султонов
83
Лайкин
10
Защепкин
10
Защепкин
83
Лайкин
9
Караев
22
Солодухин
22
Солодухин
9
Караев
77
Ревазов
14
Абдуллаев
14
Абдуллаев
77
Ревазов
Остались в запасе
Енисей
КАМАЗ
1
Станислав Антипин
ВР
79
Руслан Юнусов
ВР
3
Ян Цесь
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
10
Азер Алиев
ПП
44
Михаил Тихонов
ПВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
95
Вячеслав Коробов
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
69
Владислав Давыдов
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
91
Антон Рощин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
1
Станислав Антипин
ВР
79
Руслан Юнусов
ВР
3
Ян Цесь
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
10
Азер Алиев
ПП
44
Михаил Тихонов
ПВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Остались в запасе
95
Вячеслав Коробов
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
69
Владислав Давыдов
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
91
Антон Рощин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Енисей - КАМАЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «КАМАЗа», 23-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 11:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «КАМАЗ»

«Енисей» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Енисей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сенсационные поражения «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА, Карпин вновь станет отцом, дубль Миранчука в США и другие новости
01:00
Фото«Динамо» показало раздевалку после матча с ЦСКА
00:28
6
ЦСКА обратится в ЭСК из-за судейства с «Динамо»
00:15
8
ФотоМоуринью получил красную карточку в матче «Бенфика» – «Порту»
Вчера, 23:40
1
Челестини высказался об удалении Гонду с «Динамо»
Вчера, 23:15
4
Мойзес извинился за поражение ЦСКА от «Динамо»
Вчера, 23:02
1
В «Динамо» раскрыли секрет Гусева – команда выиграла 3 последних матча со счетом 13:3
Вчера, 22:50
5
Селюк рассказал о споре с Геничем: «Хочу, чтобы так называемые эксперты отвечали за слова»
Вчера, 22:24
2
Челестини объяснил 1:4 ЦСКА с «Динамо»
Вчера, 22:14
3
Гусев высказался о разгроме «Динамо» над ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Все новости
Все новости
ВидеоФанаты «Торпедо» поиздевались над Кононовым, поздравив его с 8 марта
Вчера, 18:08
2
Отменен сегодняшний матч в Первой лиге
Вчера, 17:29
Видео«Они жопу стирали, а мы вышли в белых перчатках»: в Первой лиге тренер оригинально объяснил поражение
7 марта
1
Раскрыт российский клуб, где Джикия может оказаться летом
6 марта
5
Ташуев назвал лучший алкогольный напиток для футболистов
6 марта
1
Раскрыта сумма, которую «Химки» заплатили судье за победу над «Аланией»
6 марта
8
Фото«Чайка» Комбарова спустя 2 недели вернула экс-спартаковца Маслова
6 марта
Матч Первой лиги перенесли из-за БПЛА
1 марта
Березуцкий прокомментировал поражение в 1-м матче во главе «Урала»
1 марта
Видео1-й гол года в российском футболе забил Пуси после паса пяткой
27 февраля
2
Сезон в России официально возобновился
27 февраля
7
Тихонов сказал, кто из Первой лиги выйдет в РПЛ и стыковые матчи
27 февраля
3
Переехавший клуб Первой лиги начнет сезон без зрителей
27 февраля
1
Футболист ЦСКА провел несколько часов в вытрезвителе
26 февраля
28
Видео«Уфа» показала юмористическое видео после скандала с Агаповым
26 февраля
2
«Уфа» сделала заявление о скандале с Агаповым, арендованным у ЦСКА
25 февраля
2
Агапов озвучил свою версию задержания в Уфе
25 февраля
9
Защитника ЦСКА задержали в Уфе – он пьяным залез в музыкальную школу
25 февраля
15
Клуб Первой лиги объявил о временном переезде в Подмосковье
25 февраля
В Ярославле построят 2 новых футбольных стадиона
21 февраля
1
Кержаков: «Знаю, почему в «Урал» назначили Березуцкого, а не меня»
21 февраля
5
Ташуев лишил своих игроков выходных
21 февраля
ФотоКомбаров избавился от бывшего игрока «Спартака» Маслова
20 февраля
2
ФотоВратарь Ломаев подписал контракт с новым клубом
19 февраля
2
Клуб Первой лиги переедет в Подмосковье
19 февраля
7
Фото«Урал» арендовал белорусского нападающего
17 февраля
Стало известно, каким клубам отказал Бакаев ради возвращения в Москву
16 февраля
Ташуев прокомментировал приглашение в турецкий клуб
15 февраля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 