Главная
Расписание матчей
Россия. PARI Первая лига
Ротор - КАМАЗ
Ротор - КАМАЗ: онлайн-трансляция 14 сентября 2025
Ротор
14.09.2025, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
- : -
Не начался
КАМАЗ
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ротор - КАМАЗ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Ротор
КАМАЗ
Тренер «Ротора» Бояринцев станцевал после третьего гола в ворота «Торпедо»
25 августа, 23:11
1
«Ротор» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2025
25 августа, 18:20
«Ротор» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.75
24 августа, 09:23
«КАМАЗ» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025
23 августа, 16:20
«КАМАЗ» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.68
22 августа, 08:32
Тренер «Ротора» Бояринцев станцевал после третьего гола в ворота «Торпедо»
25 августа, 23:11
1
«Ротор» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2025
25 августа, 18:20
«Ротор» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.75
24 августа, 09:23
«Сокол» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025
16 августа, 16:50
«Сокол» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.10
15 августа, 18:28
«КАМАЗ» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025
23 августа, 16:20
«КАМАЗ» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.68
22 августа, 08:32
«Нефтехимик» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2025
17 августа, 16:50
«Нефтехимик» – «КАМАЗ»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 12.00
16 августа, 15:48
«КАМАЗ» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
11 августа, 18:50
Россия. PARI Первая лига
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина
- : -
29.08.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
СКА-Хабаровск
- : -
30.08.2025
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Енисей
- : -
30.08.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга
- : -
30.08.2025
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
- : -
30.08.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина
- : -
29.08.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
СКА-Хабаровск
- : -
30.08.2025
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Енисей
- : -
30.08.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга
- : -
30.08.2025
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
- : -
30.08.2025
Чайка
Ротор
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ротор
3 : 0
25.08.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
КАМАЗ
3 : 1
23.08.2025
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Нефтехимик
1 : 3
17.08.2025
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Сокол
1 : 1
16.08.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
КАМАЗ
1 : 2
11.08.2025
Факел
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ротор
3 : 0
25.08.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Сокол
1 : 1
16.08.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Ротор
1 : 0
10.08.2025
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Ротор
0 : 0
04.08.2025
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Челябинск
1 : 0
26.07.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
КАМАЗ
3 : 1
23.08.2025
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Нефтехимик
1 : 3
17.08.2025
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
КАМАЗ
1 : 2
11.08.2025
Факел
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
КАМАЗ
2 : 1
02.08.2025
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Волга
1 : 2
26.07.2025
КАМАЗ
