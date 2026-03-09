09.03.2026, понедельник, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-2-2-2
13
Чагров
17
Шильников
97
Покидышев
24
Клещенко
13
Бардыбахин
5
Трошечкин
6
Макаров
18
Родионов
10
Симонян
11
Эльдарушев
9
Алиев
3-1-1-3-2
86
Кузнецов
34
Маргасов
46
Мамин
16
Итало
6
Сунгатулин
21
Иванисеня
59
Харин
97
Ишков
14
Железнов
19
Богомольский
10
Секулич
9
Алиев
7
Сафронов
7
Сафронов
9
Алиев
18
Родионов
33
Арбузов
33
Арбузов
18
Родионов
10
Симонян
9
Давидян
9
Давидян
10
Симонян
14
Железнов
9
Мосин
9
Мосин
14
Железнов
19
Богомольский
13
Акбашев
13
Акбашев
19
Богомольский
97
Ишков
18
Морозов
18
Морозов
97
Ишков
21
Иванисеня
20
Марков
20
Марков
21
Иванисеня
Остались в запасе
Ротор
Урал
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
18
Максим Кайнов
ОП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
1
Михаил Опарин
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
37
Виталий Бондарев
АП
90
Тигран Арабачян
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
18
Максим Кайнов
ОП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
37
Виталий Бондарев
АП
90
Тигран Арабачян
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Василий Березуцкий
Статистика матча Ротор - Урал
2
3
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Урала», 23-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»