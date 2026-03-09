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  • «Ротор» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

«Ротор» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

9 марта, 12:50
Ротор
09.03.2026, понедельник, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Урал
10' А. Эльдарушев (П)
90+4' Н. Морозов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
97
Николай Покидышев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
10
Артем Симонян
АП
18
Илья Родионов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
97
Илья Ишков
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
18
Максим Кайнов
ОП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
33
Ярослав Арбузов
ПВ
9
Давид Давидян
ПВ
Урал
1
Михаил Опарин
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
13
Роман Акбашев
ЦП
18
Никита Морозов
АП
37
Виталий Бондарев
АП
90
Тигран Арабачян
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
4-2-2-2
13
Чагров
17
Шильников
97
Покидышев
24
Клещенко
13
Бардыбахин
5
Трошечкин
6
Макаров
18
Родионов
10
Симонян
11
Эльдарушев
9
Алиев
3-1-1-3-2
86
Кузнецов
34
Маргасов
46
Мамин
16
Итало
6
Сунгатулин
21
Иванисеня
59
Харин
97
Ишков
14
Железнов
19
Богомольский
10
Секулич
9
Алиев
7
Сафронов
7
Сафронов
9
Алиев
18
Родионов
33
Арбузов
33
Арбузов
18
Родионов
10
Симонян
9
Давидян
9
Давидян
10
Симонян
14
Железнов
9
Мосин
9
Мосин
14
Железнов
19
Богомольский
13
Акбашев
13
Акбашев
19
Богомольский
97
Ишков
18
Морозов
18
Морозов
97
Ишков
21
Иванисеня
20
Марков
20
Марков
21
Иванисеня
Остались в запасе
Ротор
Урал
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
18
Максим Кайнов
ОП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
1
Михаил Опарин
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
37
Виталий Бондарев
АП
90
Тигран Арабачян
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
18
Максим Кайнов
ОП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
37
Виталий Бондарев
АП
90
Тигран Арабачян
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Василий Березуцкий
Статистика матча Ротор - Урал
2
3
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
10

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Урала», 23-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор»«Урал»

«Ротор» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Урал Ротор
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